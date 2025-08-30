Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: «Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή»

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα είναι απολύτως κοστολογημένη, δήλωσε ενόψει της ΔΕΘ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Σπύρου Παπαδάκη.

Περιγράφοντας τις βασικές αιχμές του «ολιστικού σχεδίου» που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στον 13ο μισθό, το νέο ΕΚΑΣ, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της προσωπικής διαφοράς, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τις φορολογικές παρεμβάσεις.

Σχολίασε ότι «ο κ. Μαρινάκης αλλάζει διαρκώς την κοστολόγηση των μέτρων. Ανά μέρα διαφωνεί με τον εαυτό του. Το κόστος του 13ου μισθού το ξεκίνησε από 1,2 δισ., το πήγε 1,5 δισ. Έχει έτσι και αλλιώς χαλαρή σχέση με την αλήθεια όταν τοποθετείται».

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου το ΠΑΣΟΚ «θα αναδείξει τη “Μαύρη Βίβλο” των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας» και ειδικότερα «για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά, σε τι δεσμεύτηκε για τις ανισότητες και πώς τελικά τις γιγάντωσε». «Θα εξηγήσουμε στους πολίτες με σαφή τρόπο την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στις δημόσιες πολιτικές, την αναντιστοιχία πράξεων και υποσχέσεων. Είναι μια κυβέρνηση που σε μεγάλο βαθμό εξαπάτησε γιατί άλλα είπε στους πολίτες και άλλα έκανε», είπε.

Σχολίασε ότι «κάθε λίγο και λιγάκι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι η ακρίβεια τελειώνει, αλλά η ακρίβεια είναι σαν τη Λερναία Ύδρα μειώνοντας το εισόδημα των πολιτών». «Συνεχώς εξαγγέλλει ότι θα πατάξει την ακρίβεια, στη συνέχεια παραδέχεται ότι απέτυχε και ανακοινώνει πως θα ξαναπροσπαθήσει», συνέχισε.

Ο ίδιος τόνισε ότι «μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι μια ικανή κυβέρνηση». «Δοκιμάστηκε και έχει κριθεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή και εμείς θα σκιαγραφήσουμε τι θα σημαίνει για τον κόσμο της εργασίας, δανειολήπτες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νέους επιχειρηματίες. Για όλους εκείνους δηλαδή που είναι η Ελλάδα της δημιουργίας και σήμερα νιώθουν πως τους στερούν το δικαίωμα να δημιουργήσουν».

Ερωτηθείς για τη «συντονισμένη αντίδραση» τριών υπουργείων απέναντι στον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας, είπε ότι «προφανώς η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει σημαντική αυτονομία», ενώ σημείωσε ότι «όπως και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν θυμάμαι οι υπουργοί να μπαίνουν ανάχωμα σε σχέδια που αφορούσαν αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης». «Μου φαίνεται παράταιρο που συμβαίνει τώρα. Μια κυβέρνηση ασχολείται πως θα εμποδίσει μια δημοτική αρχή να κάνει κάτι που είχε δεσμευτεί. Δεν έχω συνηθίσει να βλέπω υπουργούς να εμποδίζουν το έργο μιας δημοτικής αρχής», σχολίασε.

Ακόμη στον απόηχο της χθεσινής «προκλητικής συνέντευξης» του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι «τα ‘ήρεμα νερά’ έχουν διαψευστεί επανειλημμένα. Έχουμε ένα σύνολο σταδιακών και συστηματικών προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και με την πόντιση του καλωδίου, την άσκηση δηλαδή κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».