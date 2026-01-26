Τραγωδία στα Τρίκαλα: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλουν τις προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις

Σύνοψη από το

  • Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσαν την αναβολή των προγραμματισμένων κομματικών εκδηλώσεών τους, τις επόμενες ημέρες.
  • Η απόφαση ελήφθη λόγω της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.
  • Η Νέα Δημοκρατία αναβάλλει όλες τις εκδηλώσεις της μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν θα πραγματοποιήσει τις δικές του το επόμενο τριήμερο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Τραγωδία στα Τρίκαλα: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλουν τις προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις

Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την αναβολή των προγραμματισμένων κομματικών εκδηλώσεών τους, τις επόμενες ημέρες, λόγω της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις το επόμενο τριήμερο μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα.

Μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το επόμενο τριήμερο, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτή η βιταμίνη μπορεί να σας βοηθήσει να τη μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με έρευνα

Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα πρώτα εθνικά δεδομένα

Έρχονται Προγράμματα Ανάπτυξης για Περιφέρειες-Ποιες αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο του 2025

Το «φαγοπότι» των μαύρων τρυπών θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση ενός κοσμικού μυστηρίου που αποκαλύφθηκε από το James ...

Microsoft Research: Παρουσίασε το μοντέλο Rho-alpha για την αυτονομία των ρομπότ – Οι δυνατότητές του
περισσότερα
15:54 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Καρυστιανού για ελληνοτουρκικά: Οποιαδήποτε απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας είναι εθνική προδοσία

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στο Facebook κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κ...
15:48 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Debate Μαρκόπουλου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, τις διεθνείς εξελίξεις και τα ελληνοτουρκικά

Για την αντίδραση του κράτους απέναντι στις καταστροφές, μετά και την πρόσφατη κακοκαιρία που ...
15:42 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Δήμητρα Χαλικιά: Διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο με κοινό παρονομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντων – Τι κατήγγειλε για την «αλλαγή των αιτήσεων»

Για «διαχρονικό-συστημικό φαινόμενο, με κοινό παρονομαστή την ανεμπόδιστη σύγκρουση συμφερόντω...
14:35 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για «Βιολάντα»: Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι