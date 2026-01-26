Τραγωδία στα Τρίκαλα: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναβάλλουν τις προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις

Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την αναβολή των προγραμματισμένων κομματικών εκδηλώσεών τους, τις επόμενες ημέρες, λόγω της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους, από την τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες κομματικές εκδηλώσεις το επόμενο τριήμερο μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα.

Μετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το επόμενο τριήμερο, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του κόμματος.