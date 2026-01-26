Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: Η έκρηξη ακούγεται από 8χλμ μακριά – Ηχητικό ντοκουμέντο

Τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01).

Παρόλο που η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην οδό Καρδίτσης, ο ήχος που ακούγεται είναι τρομακτικός.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ορισμένοι από αυτούς που βρέθηκαν στο εργοστάσιο στις 06:00 τα ξημερώματα, αντίκρισαν την επιχείρηση να τυλίγεται στις φλόγες. Η έκρηξη που προηγήθηκε, ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Τρικάλων, αφήνοντας πίσω της 4 νεκρές εργαζόμενες.