ΚΚΕ για «Βιολάντα»: Να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα στο εργοστάσιο

«Η έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, με τραγικό απολογισμό μέχρι στιγμής 4 νεκρές εργάτριες και 7 τραυματίες, σχεδόν ολόκληρη η νυχτερινή βάρδια του εργοστασίου, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εργατική τάξη της χώρας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και επισημαίνει:

«Μόνο το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, εξαιτίας της υπερεργασίας, της έλλειψης των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής και της ανυπαρξίας ελέγχων απ’ τις αρμόδιες κρατικές αρχές, σημειώνοντας νέο “μαύρο ρεκόρ” στα εργοδοτικά εγκλήματα.

Το ΚΚΕ απαιτεί να απαντηθούν άμεσα και με σαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη και κροκοδείλια δάκρυα περί “κακιάς στιγμής”, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα, καθώς το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων επανειλημμένα είχε προβεί σε παρεμβάσεις και καταγγελίες για τη λήψη μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της ζωής των εργαζομένων στα εργοστάσια της περιοχής, μεταξύ των οποίων και στο εργοστάσιο “Βιολάντα”».

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών κι εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων θα είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας ενάντια στην πολιτική που “θυσιάζει” τα δικαιώματα, την υγεία, ακόμα και τη ζωή των εργατών, στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.