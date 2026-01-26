Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με 3 μαχαίρια – Χειροπέδες και στον πατέρα του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας, όταν η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε πως ένας μαθητής πήγε στο σχολείο οπλισμένος με μαχαίρι.  Οι πρώτοι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή, ο οποίος είχε στην κατοχή του τρία μαχαίρια και έναν κόφτη.

Ο 16χρονος, που πηγαίνει στην Α’ Λυκείου, οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Γλυφάδας για τον σχηματισμό δικογραφίας, με την κατηγορία της κατοχής όπλων. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

 

 

 

