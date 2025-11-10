Το νέο πρόγραμμά της παρουσιάζει απόψε η Πλεύση Ελευθερίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου Πλεύση Ελευθερίας

Το νέο πρόγραμμά της θα παρουσιάσει απόψε, στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι, η Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του κόμματος, «με σύνθημα “ο Άνθρωπος Μπροστά”, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλούν όλους τους πολίτες σε μία πρωτότυπη, ξεχωριστή, εντελώς διαφορετική και διαδραστική παρουσίαση… Με καλεσμένους από όλον τον κόσμο, ξεχωριστές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, η Πλεύση Ελευθερίας, πάντα ανοιχτή προς την κοινωνία, καλεί όλους να τοποθετήσουν τον άνθρωπο μπροστά: Να οραματιστούν, να συμμετέχουν, να επιλέξουν… τη Ζωή που τους αξίζει».

