Η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάζει το νέο της πρόγραμμα – «Είναι σύγχρονο, πρωτότυπο και βαθιά ανθρώπινο»

Το Δίκτυο των ανθρώπων που συνέθεσαν το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Κινήματος θα παρουσιάσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την προσεχή Δευτέρα, στις 7:00 μ.μ., στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος «το νέο πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι σύγχρονο, πρωτότυπο και βαθιά ανθρώπινο, όπως διαμορφώθηκε μέσα από διάλογο με πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε μέσα στην κοινωνία, από αληθινούς ανθρώπους, για την αληθινή ζωή».

«Η παρουσίαση θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που θα συζητηθεί. Η πολιτική θα συνομιλήσει με την τέχνη και την τεχνολογία, υπενθυμίζοντας πως όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο. Μια βραδιά ανοιχτή σε όλους, με καλεσμένους από όλον τον κόσμο, που θα ενώσει, θα εμπνεύσει και θα αναδείξει το κεντρικό μήνυμα της Πλεύσης Ελευθερίας: #ο_άνθρωπος_μπροστά», προστίθεται στην ανακοίνωση.