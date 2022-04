Το αποχαιρετιστήριο tweet του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Τζέφρι Πάιατ

Η ελληνική κυβέρνηση αποχαιρέτισε σήμερα τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του, για να διοριστεί υφυπουργός εξωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα ενέργειας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον κ. Πάιατ, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου φέρεται μεταξύ άλλων να του έθεσε και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας με τις χθεσινές υπερπτήσεις στο Αιγαίο και σε ελληνικά νησιά.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αποχαιρετούμε (προς το παρόν) τον Τζέφρι Πάιατ με εκτίμηση για την υπηρεσία του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!»

Saying goodbye (for now) to @USAmbPyatt with appreciation for his service and his contribution to developing bilateral relations. Wishing him the very best for the future! pic.twitter.com/PMbm5KbIYG

