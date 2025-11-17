Τα φιλικά «καρφώματα» και ο υπουργός που διατηρεί «κρυφά» καλή σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά

Στεφανία Κασίμη

πολιτική

Βουλή Μητσοτάκης καφές

Μπορεί ο πρωθυπουργός να ξεκαθάρισε πριν από λίγα 24ωρα, στη συζήτηση που είχε με βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής,  πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά ένας από αυτούς δεν πείστηκε απόλυτα και έλεγε μετά πως «ακόμα και το 2027 να γίνουν, το 2026 θα είναι προεκλογικό», όπως αναφέρει το Θεωρείο της Καθημερινής.

Η  στήλη αναφέρεται επίσης σε δύο κορυφαία στελέχη που θεωρείται από όλους πως στην εσωτερική σκακιέρα «αποτελούν ομάδα». Και όμως, προχθές στη Βουλή ο ένας εξ αυτών μιλούσε πολύ επικριτικά για τον «φίλο του», λέγοντας πως δεν κάνει «καλή διαχείριση» και υποπίπτει διαρκώς σε σφάλματα, αφήνοντας άφωνους τους βουλευτές που θεωρούσαν πως αυτοί οι δύο «πάνε πακέτο». ‘Όπως φαίνεται, όμως, η κυβέρνηση διάγει μια περίοδο που κανείς δεν είναι με κανέναν ή αλλιώς «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», όπως σχολίασε ο ένας από τους βουλευτές που άκουσε έκπληκτος και με τα αυτιά του όσα ειπώθηκαν.

Επίσης, σύμφωνα με το Θεωρείο, ένας κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης διατηρεί «κρυφά» καλή σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως ανέφερε στη στήλη αξιόπιστη πηγή που μιλάει και με τους δύο, ο υπουργός, παρά τη δημόσια προσήλωσή του στον πρωθυπουργό, διατηρεί υπογείως καλές σχέσεις και με τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας πως όσα υποστηρίζει ο κ. Σαμαράς «έχουν βάση σε πολλά σημεία». Βέβαια οι δυο τους είχαν στενές σχέσεις από παλιά, αλλά αυτό δεν αναιρεί πως ο υπουργός το παίζει σε διπλό ταμπλό, σχολιάζει η στήλη.

 

 

 

 

 

11:50 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

11:39 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

11:16 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

10:50 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

