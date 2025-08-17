ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου»

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί στη ΔΕΘ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άι Βασίλη του Σεπτεμβρίου! Δεν πείθει ούτε τους πιο εύπιστους, δεν πείθει ούτε τα μικρά παιδιά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Δεύτερη ημέρα κόλασης για τους κατοίκους – Είναι προφανές το έλλειμμα σχεδίου και συντονισμού

Όπως προσθέτει: «Οι πολίτες θυμούνται τις αποτυχημένες εξαγγελίες του όλα τα περασμένα χρόνια. Η πραγματικότητα από το 2019 ως σήμερα έδειξε ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο απ’ ότι εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, γι’ αυτό η αγοραστική δύναμη των πολιτών υποχωρεί, γι’ αυτό το διαθέσιμο εισόδημα λιγοστεύει.

Ας δώσει εξηγήσεις για την αποτυχία του ο Πρωθυπουργός:

  1. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος
  2. Ακρίβεια Super Market
  3. Σχολικά είδη
  4. Στεγαστική κρίση»

«Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του μαζεύει τα χρήματα από τους πολλούς και τα αναδιανέμει στους λίγους φίλους του και πολιτικούς του υποστηρικτές. Η οικονομική ολιγαρχία με την κυβερνητική πολιτική πανηγυρίζει, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πιέζεται και δυσφορεί», καταλήγει η ανακοίνωση.

