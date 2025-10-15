ΣΥΡΙΖΑ για την ένταση στο Αττικόν: «Η κυβέρνηση επιστράτευσε ξανά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός διάλυσης της Υγείας έστησαν ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου σήμερα με την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο “Αττικόν”» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επίθεση της αστυνομίας στους εργαζόμενους του νοσοκομείου «Αττικόν»

«Την ίδια στιγμή επιστράτευσαν δεκάδες αστυνομικούς όλων των μονάδων για να επιτεθούν με σπρωξιές, προπηλακισμούς και δακρυγόνα στους εργαζόμενους που διαδήλωναν ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου» προσθέτει.

«Την ίδια μέρα που Μητσοτάκης και Γεωργιάδης φωτογραφίζονται μπροστά σε άδεια κρεβάτια, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι 130 ασθενείς βρίσκονταν σε ράντζα και φορεία και ότι χρειάζονται ακόμα 125 νοσηλευτές για να λειτουργεί το νοσοκομείο στο όριο ασφαλείας» σημειώνει.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλαζονική και κυνική ταυτόχρονα, επιστράτευσε για ακόμη μια φορά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα. Αλλά μάταια. Η πραγματικότητα του διαλυμένου ΕΣΥ, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύβεται» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Δημοτική Αστυνομία: Νέα πρόσκληση ΑΣΕΠ για τους διορισμούς- Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Δείτε τα προϊόντα με μείωση τιμής πάνω από 10%

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ίσως να μην είναι «παγωμένοι γίγαντες» τελικά – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
16:56 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Πέτρου Παππά

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά, από την Ολομέλεια...
16:13 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης

Στη μείωση των τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αναφέρεται ο Κυριάκος...
16:09 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην άποψή της για το Παλαιστινιακό με στόχο τη λύση δύο κρατών

Η Ελλάδα παγίως αναφέρει ότι η επίτευξη εκεχειρίας και η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί ένα ...
16:04 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κίνημα Δημοκρατίας για Ανδρέα Παναγιωτόπουλο: Προσβολή για κάθε έννοια σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οι δηλώσεις του για τους εργάτες γης και το 13ωρο

Για προσβολή κάθε έννοιας ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάνει λόγο το Κίν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης