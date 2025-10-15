ΣΥΡΙΖΑ για την ένταση στο Αττικόν: «Η κυβέρνηση επιστράτευσε ξανά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα»

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός διάλυσης της Υγείας έστησαν ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου σήμερα με την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο “Αττικόν”» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την επίθεση της αστυνομίας στους εργαζόμενους του νοσοκομείου «Αττικόν»

«Την ίδια στιγμή επιστράτευσαν δεκάδες αστυνομικούς όλων των μονάδων για να επιτεθούν με σπρωξιές, προπηλακισμούς και δακρυγόνα στους εργαζόμενους που διαδήλωναν ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου» προσθέτει.

«Την ίδια μέρα που Μητσοτάκης και Γεωργιάδης φωτογραφίζονται μπροστά σε άδεια κρεβάτια, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι 130 ασθενείς βρίσκονταν σε ράντζα και φορεία και ότι χρειάζονται ακόμα 125 νοσηλευτές για να λειτουργεί το νοσοκομείο στο όριο ασφαλείας» σημειώνει.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλαζονική και κυνική ταυτόχρονα, επιστράτευσε για ακόμη μια φορά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα. Αλλά μάταια. Η πραγματικότητα του διαλυμένου ΕΣΥ, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύβεται» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.