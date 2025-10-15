Γάζα: Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να αναλάβει τη διαχείριση του περάσματος στη Ράφα – Eπικαλείται συμφωνία με την ΕΕ

Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τη λειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εισέλθει μέσω αυτού βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είμαστε έτοιμοι (…) και έχουμε ενημερώσει όλες τις πλευρές ότι είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε το πέρασμα της Ράφα», δήλωσε ο Μοχάμαντ Στάγιεχ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον Μάιο του 2024 τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος αυτού, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο και είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα και την έξοδο τραυματιών.

Το πέρασμα αυτό, το οποίο επαναλειτούργησε για μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, αποτελούσε γραμμή ζωής με τον έξω κόσμο για τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

◼️ Israel will reopen the Rafah border crossing with Egypt to allow humanitarian aid into Gaza, local media report ▶️ The move follows Hamas returning four more bodies of Israeli hostages https://t.co/ngr9wVJ5pw pic.twitter.com/1DTybDc4ZI — Anadolu English (@anadoluagency) October 15, 2025



Ο Στάγιεχ δήλωσε ότι εξακολουθεί να ισχύει μια συμφωνία με την ΕΕ, βάσει της οποίας η αποστολή EUBAM βοηθά την Παλαιστινιακή Αρχή να διαχειρίζεται το συνοριακό πέρασμα, παρά το γεγονός ότι ανεστάλη η εφαρμογή της τον Μάρτιο αφού ξεκίνησαν και πάλι οι εχθροπραξίες.

«Δεν χρειαζόμαστε νέα συμφωνία. Η συμφωνία υπάρχει και πιστεύω ότι τώρα βρισκόμαστε στην τελική φάση που γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις ώστε να τεθεί σε ισχύ», σημείωσε ο Στάγιεχ απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους από την Ελβετία όπου συναντήθηκε με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών Ιγνάσιο Κασίς.

🇮🇱 🇵🇸 Israel will open the Rafah border crossing between Gaza and Egypt and permit humanitarian aid deliveries into the beleagured enclave, after Hamas returned the remains of four more hostages. Follow FRANCE 24’s liveblog ➡️ https://t.co/ETXlns1N92 pic.twitter.com/KBMQ5Ygf6j — FRANCE 24 English (@France24_en) October 15, 2025



Νωρίτερα σήμερα το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN μετέδωσε ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα.

Το KAN διευκρίνισε ότι η επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης στη Ράφα, που αποφασίστηκε «σε πολιτικό επίπεδο», γίνεται αφού η Χαμάς παρέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ τέσσερις ακόμη σορούς ομήρων που κρατούσε, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός την οποία αποδέχθηκαν τόσο η παλαιστινιακή οργάνωση όσο και το Ισραήλ.

Breaking | After taking all alive captives from Gaza, Israel says it will keep the Rafah crossing closed and significantly reduce humanitarian aid, according to Israel’s Channel 13. pic.twitter.com/XwID5RUF8M — Quds News Network (@QudsNen) October 14, 2025



Βίντεο που μετέδωσε το Reuters δείχνει μια πρώτη ομάδα φορτηγών -ανάμεσά τους και βυτιοφόρα γεμάτα καύσιμα- να κινείται από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων προς το πέρασμα της Ράφα σήμερα τα ξημερώματα.

Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο αν η οχηματοπομπή αυτή θα καταφέρει να εισέλθει στη Γάζα.

«Ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ και μέσω άλλων συνοριακών περασμάτων, αφού υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας από το Ισραήλ», εξήγησε Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας.

BREAKING: Israeli Channel 14 correspondent denies reports that the Rafah Crossing, Gaza’s only gateway to the world, will reopen today, stating that aid will enter the Gaza Strip through Karm Abu Salem and other Israeli-controlled crossings. This video, taken this morning from… pic.twitter.com/IblDtwzcm0 — Quds News Network (@QudsNen) October 15, 2025



Το KAN μετέδωσε ότι στη βοήθεια που θα παραδοθεί σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα θα περιλαμβάνονται τρόφιμα, ιατρικά εφόδια, καύσιμα, αέριο για μαγείρεμα και εξοπλισμός για την επισκευή κρίσιμων υποδομών.

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία παράδοσης των σορών των νεκρών ομήρων, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών και προσωπικότητα της ακροδεξιάς, Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ, ζήτησε χθες το βράδυ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να διακόψει εντελώς την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Η ναζιστική τρομοκρατία κατανοεί μόνο την ισχύ και ο μόνος τρόπος να λύσουμε τα προβλήματα με αυτό είναι να την εξαλείψουμε από το πρόσωπο της γης», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ