ΣΥΡΙΖΑ για συναυλία μπάντας στη Φλώρινα: Καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν θα γίνεται ανεκτή

Σύνοψη από το

  • Στη διακοπή της εμφάνισης της Banda Entopica, μετά την παρέμβαση του δημάρχου της Φλώρινας, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας για λογοκρισία τη δημοτική αρχή.
  • Το συγκρότημα Banda Entopica ανέφερε ότι ο δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, διέκοψε την εμφάνισή τους λόγω ενός τραγουδιού στα σλαβικά, δηλώνοντας πως «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν πρέπει να βρίσκει γόνιμο έδαφος και δεν θα γίνεται ανεκτή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Στη διακοπή της εμφάνισης της Banda Entopica, μετά την παρέμβαση του δημάρχου της Φλώρινας, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας για λογοκρισία τη δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Η ανάρτηση της Banda Entopica για διακοπή της εμφάνισής της στην Φλώρινα από τον δήμαρχο, Βασίλη Γιαννάκη και ορισμένους, ελάχιστους, από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, λόγω ενός τραγουδιού που εκτέλεσαν στα σλαβικά, καταδεικνύει σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται.

Ιδιαίτερα από ανθρώπους που κατέχουν εξουσία και αξιώματα και μάλιστα στον ευαίσθητο και δημοκρατικό χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Τα μισαλλόδοξα ξεσπάσματα παραμένουν παράταιρα, απαράδεκτα και επιζήμια για την αναγκαία αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, και μάλιστα με αφορμή μια μουσική παράσταση από ένα συγκρότημα που είναι γνωστό ότι τραγουδά στα ελληνικά, σλαβικά, βουλγάρικα, τούρκικα, σέρβικα και τσιγγάνικα.

Δυστυχώς, το συγκρότημα βρέθηκε στην ανάγκη να διευκρινίσει ότι η εμφάνισή του δεν πληρώθηκε από τον δήμαρχο, για να απαντήσει στα σχόλιά του το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ότι “εγώ πληρώνω” και ότι “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν πρέπει να βρίσκει γόνιμο έδαφος και δεν θα γίνεται ανεκτή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Νέο voucher ύψους έως 1.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι λεπτομέρειες

Παγκόσμια οικονομία: Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:09 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

O Άρης Σπηλιωτόπουλος έγινε «Άγιος Βασίλης» μέσω… AI – Βίντεο

Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια του AI, ο πρώην πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος...
15:44 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Εμμονή του πρωθυπουργού να μην δίνει λύση στο πρόβλημα των αγροτών

«Η ταλαιπωρία και το “βασανιστήριο” του ελληνικού λαού προκειμένου να κάνει χριστο...
12:51 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Απάντηση Δένδια στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Στις προκλητικές αναφορές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας απάντησε ο Νίκος Δένδιας ...
18:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεγαλύτερο δώρο στην ανθρωπότητα είναι η Γέννηση του Χριστού

Το μήνυμά της για τα Χριστούγεννα δημοσίευσε στα social media η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κί...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα