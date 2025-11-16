ΣΥΡΙΖΑ για επίσκεψη Ζελένσκι: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές

Κριτική στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη χώρα μας ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ζητεί από την κυβέρνηση να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Η Ελλάδα έχει ιστορική υποχρέωση να υπηρετεί μια πολυμερή, πολυδιάστατη και θεσμικά κατοχυρωμένη εξωτερική πολιτική, που στηρίζεται στη διαφάνεια, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στο διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως, επιμένει να λειτουργεί έξω από αυτά τα θεμέλια, εκθέτοντας τη χώρα τόσο θεσμικά όσο και πολιτικά. Ας μην ξεχνάμε ότι υπό την ευθύνη της, το ελληνικό Κοινοβούλιο εκτέθηκε διεθνώς με εκείνη τη μνημειώδη θεσμική αστοχία της εμφάνισης προσώπων που δεν έπρεπε ποτέ να βρεθούν στη Βουλή».

Για την σημερινή επίσκεψη σημειώνει: «Σήμερα, με την επίσκεψη του προέδρου Ζελένσκι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο: Συμφωνίες στην ενέργεια και την ασφάλεια που συνάπτονται χωρίς θεσμική διαβούλευση, χωρίς ενημέρωση των κομμάτων, χωρίς λογοδοσία στο Κοινοβούλιο.  Αυτή η πρακτική δεν συνιστά σοβαρή εξωτερική πολιτική — συνιστά υποβάθμιση του ρόλου των θεσμών και απίσχνανση της δημοκρατικής λειτουργίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει ευθέως: Ποιο είναι το περιεχόμενο των συμφωνιών;  Ποιο το κόστος και ποιες οι δεσμεύσεις της χώρας;

Και με ποια στρατηγική εντάσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία κλιμακώνει την επιθετικότητά της και οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν δραματικές οικονομικές πιέσεις;».

Επαναλαμβάνει ότι «στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό απέναντι στη ρωσική εισβολή. Υποστηρίζουμε την ειρήνη με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την Ουκρανία και όχι έναν ατελείωτο πόλεμο που οδηγεί σε όλο και περισσότερους νεκρούς και καταστροφή στην Ουκρανία και στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Ακολούθως υπογραμμίζει: «Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια ως προς τις συμφωνίες με την Ουκρανία και όχι τη συγκάλυψη στην οποία έχει επιδοθεί τόσα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την αποστολή όπλων στο Κίεβο στην οποία αντιτασσόμαστε.

Παράλληλα, αναμένουμε η Ελλάδα να συμβάλλει στο να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ειρήνη στο ουκρανικό με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την Ουκρανία, αντί να πρωτοστατεί στη συνέχεια του πολέμου.

Η αλληλεγγύη προς τον ουκρανικό λαό είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Αλλά εξίσου αδιαπραγμάτευτη είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης να σέβεται το Σύνταγμα, τη Βουλή και τη στοιχειώδη διαφάνεια. Δεν μπορεί η εξωτερική πολιτική να ασκείται ως ιδιωτικό προνόμιο του πρωθυπουργού, χωρίς θεσμικά αντίβαρα και χωρίς δημοκρατικό έλεγχο.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απαιτούμε άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου, δημοσιοποίηση όλων των συμφωνιών και επαναφορά της εξωτερικής πολιτικής στη θεσμική της τάξη.

Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές. Και αυτό καλούμε την κυβέρνηση να το αντιληφθεί τώρα, πριν εκθέσει ξανά τη χώρα».

 

