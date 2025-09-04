ΣΥΡΙΖΑ: «Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του», σημειώνει και συνεχίζει:

«Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία “αχαΐρευτους”. Το μόνο “αίσχος”, λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας».

«Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

16:43 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Άμεση ενημέρωση για την «πραγματική κατάσταση» σχετικά με το ζήτημα του ενεργειακού έργου της ...

Άμεση ενημέρωση για την «πραγματική κατάσταση» σχετικά με το ζήτημα του ενεργειακού έργου της ...
16:04 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

«Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη δήθεν ...

«Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη δήθεν ...
14:43 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική ...

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική ...
14:08 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

«Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κάθε μορφής παραβατικότητας είναι ένα διαρκές, κα...

«Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κάθε μορφής παραβατικότητας είναι ένα διαρκές, κα...
