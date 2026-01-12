Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών αύριο στις 3 το μεσημέρι

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Τασούλας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 15:00 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

23:46 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Νικόλας Φαραντούρης: «Να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα, χωρίς δέσμευση σε ...
23:39 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Δένδιας στο ΕΒΕΠ: Οι δαπάνες για την άμυνα να γίνουν μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας

Τη βεβαιότητά του ότι, στα χρόνια που έρχονται, οι δαπάνες για την άμυνα θα χρησιμοποιηθούν ως...
22:40 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ζαχαριάδης για αγρότες: Κλασικές πρακτικές Μητσοτάκη, οδηγούν πάλι τα πράγματα σε αδιέξοδο με κυβερνητική ευθύνη

«Πρώτη φορά στη ζωή μας βλέπουμε σε μια διαπραγμάτευση το ένα μέρος να επιδιώκει να καθορίσει ...
22:17 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: Η κοινωνία είναι μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα – Θα πρέπει να γίνει μια πολιτική αλλαγή

«Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να επιλύσουμε, είναι να υπάρχει νέα ελληνική επιχειρημα...
