Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 15:00 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.
Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών αύριο στις 3 το μεσημέρι
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
1 ώρα πριν
Αγρότες: Τελικό «όχι» στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λέει η πλειοψηφία των μπλόκων – Το ραντεβού που «κλείδωσε» και οι νέες κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται
1 ώρα πριν
Ιράν: Οι μηχανισμοί καταστολής του θεοκρατικού καθεστώτος απέναντι στους διαδηλωτές και τα περιθώρια επέμβασης του Τραμπ
3 ώρες πριν
Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα – Βίντεο ντοκουμέντο την καταγράφει να συνομιλεί με άγνωστο άνδρα
5 ώρες πριν
Επίθεση της Ρωσίας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Τον κατηγορεί για συμμαχίες με εθνικιστές και νεοναζί
30 λεπτά πριν
Το παρασκήνιο πίσω από την ποινική έρευνα σε βάρος του Τζερόμ Πάουελ – Ανάλυση των Financial Times
1 ώρα πριν
Εκπληκτική αποκάλυψη για μυκηναϊκά χρυσά αντικείμενα που βρέθηκαν σε τάφους σε ελληνικό νησί – Τα μυστηριώδη σύμβολα που συνδέουν την Ελλάδα με τη Βόρεια Ευρώπη
3 ώρες πριν
Αριθμολογία: Οι 4 αριθμοί διεύθυνσης με την πιο θετική ενέργεια – «Φέρνουν τύχη και αρμονία στο σπίτι σας»
6 λεπτά πριν
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1966, με τον Κώστα Καρρά και τον Στέφανο Ληναίο
22 λεπτά πριν
Νίκος Δένδιας στο ΕΒΕΠ: Οι δαπάνες για την άμυνα να γίνουν μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας
30 λεπτά πριν