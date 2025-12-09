Στέλιος Πέτσας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Για αυτούς που έκαναν τα επεισόδια θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, τοποθετήθηκε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη, τονίζοντας ότι οι ενέργειες των λίγων δεν αντιπροσωπεύουν τους χιλιάδες αγρότες που διαδηλώνουν ειρηνικά. Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (8/12/25) στο Action24, ξεκαθάρισε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτοί δεν έχουν σχέση με τους χιλιάδες αγρότες που είναι στο δρόμο. Για το περιστατικό αυτό θα κινηθούν οι διαδικασίες και πολύ σωστά θα κινηθούν».

Κώστας Τσιάρας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών: «Έχω συναντηθεί με όλους τους φορείς που ζήτησαν συνάντηση – Η βία είναι απολύτως καταδικαστέα»

Ο Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε πως δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση πράξεις βίας, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για επιθέσεις κατά αστυνομικών ή φθορές σε περιπολικά. «Δεν τους δικαιολογώ καθόλου. Κανένας δε δικαιολογεί να σπάει περιπολικό και να τραυματίζονται αστυνομικοί… Δε δέχομαι βία εναντίον τους», ανέφερε. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «θα ασκηθούν διώξεις με ονοματεπώνυμο. Έτσι πρέπει να γίνει», επισημαίνοντας πως η Δικαιοσύνη οφείλει να πράξει τα δέοντα.

Ο βουλευτής της ΝΔ κατέληξε λέγοντας πως είναι λάθος να συνδέεται η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση με τα επεισόδια. «Να μην ταυτίζουμε τους αγρότες με ανθρώπους που βιαιοπραγούν», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, στην ίδια εκπομπή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας είχε επισημάνει πως «η βία είναι απολύτως καταδικαστέα», στηρίζοντας τη θέση ότι τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να σκιάζουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες των αγροτών.

03:04 , Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025

