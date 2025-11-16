Σκέρτσος: Ο Δημήτρης Σταμάτης μου έμαθε τι σημαίνει να βρίσκεις τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις για το καλό της πατρίδας

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αναφέρθηκε στον θάνατο του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Σταμάτη.

«Ο Δημήτρης Σταμάτης, μαζί με μια ομάδα ικανών ανθρώπων τον Σ. Παπασταύρου, τον Δ. Βαρτζόπουλο και τον Δ. Πτωχό, έδωσε έναν δύσκολο, κοπιώδη και τελικά πετυχημένο αγώνα για να κρατήσουμε όρθια τη χώρα μας στα δύσκολα χρόνια της περιόδου 2012-2014, υπό την καθοδήγηση του Α. Σαμαρά και του Ε. Βενιζέλου.

Προσωπικά μου έμαθε, παρατηρώντας τον αλλά και συνεργαζόμενος μαζί του εκείνη την περίοδο, τι σημαίνει να αναζητάς και να βρίσκεις τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις για το καλό της πατρίδας ακόμη κι αν προερχόμαστε από διαφορετικές αφετηρίες. Και απέδειξε ότι αυτό είναι εφικτό να συμβεί.

Το ζητούμενο πλέον, για να πάει ακόμη πιο μπροστά και ψηλά η χώρα μας, είναι αυτό να μην συμβαίνει μόνο σε συνθήκες κρίσης αλλά και σε συνθήκες κανονικότητας.

Συλλυπητήρια στους οικείους του».