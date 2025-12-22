Προκλήσεις: Έστειλαν πάλι οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο οι Τούρκοι – Παραβιάσεις και αερομαχίες

Σύνοψη από το

  • Παραμονές Χριστουγέννων, η Τουρκία προκαλεί και πάλι στο Αιγαίο στέλνοντας οπλισμένα F-16 κι ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος, παραβιάζοντας 7 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.
  • Μεσημεριανές ώρες, ανάμεσα από Λήμνο και Λέσβο εμφανίστηκε ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16, το οποίο προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, βόρεια της Λέσβου, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά άμεσα με οπλισμένα μαχητικά και αναχαιτίσεις.
  • Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, συνολικά σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, η μία από οπλισμένο τουρκικό F-16 και οι υπόλοιπες 6 από κατασκοπευτικό ATR-72. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

f-16

Παραμονές Χριστουγέννων, η Τουρκία προκαλεί και πάλι στο Αιγαίο στέλνοντας οπλισμένα F-16 κι ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος, παραβιάζοντας 7 φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία επιμένει στην τακτική των προκλήσεων, επανερχόμενη πλέον στο παλιό γνώριμο μοτίβο των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και μάλιστα με οπλισμένα μαχητικά, κάτι που δείχνει διάθεση για αερομαχίες και κλιμάκωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr μεσημεριανές ώρες, ανάμεσα από Λήμνο και Λέσβο εμφανίστηκε ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16, το οποίο προχώρησε σε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Μάλιστα το ένα μαχητικό προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, βόρεια της Λέσβου, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά άμεσα με οπλισμένα μαχητικά και αναχαιτίσεις.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, συνολικά σήμερα σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, η μία από το οπλισμένο τουρκικό F-16 και οι υπόλοιπες 6 από κατασκοπευτικό ATR-72 του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, από το ύψος της Χίου ως τη Λήμνο.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

 

