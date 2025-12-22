Πέτρος Γέμτος: Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Πέτρου Γέμτου, πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η κηδεία του τελέστηκε σήμερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, στου Παπάγου.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποχαιρέτησε με βαθύτατη θλίψη τον Πέτρο Γέμτο, μια εξέχουσα προσωπικότητα της πανεπιστημιακής ζωής και της ανώτατης παιδείας της χώρας.

Ο Πέτρος Γέμτος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1939. Σπούδασε νομικά, οικονομικά, κοινωνιολογία και φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Tübingen της Γερμανίας. Υπήρξε διδάκτωρ της Νομικής και της Οικονομικής του Πανεπιστημίου Tübingen και υφηγητής της Επιστημολογίας της Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στη Νομική Σχολή-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, καθώς και Καθηγητής Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη μακρά και γόνιμη ακαδημαϊκή του διαδρομή διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Συμμετείχε ενεργά ως πρόεδρος και μέλος σε πλήθος εθνικών και διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών και επιτροπών. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πολλά βιβλία και άρθρα σε συλλογικούς τόμους και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, καλύπτοντας ευρύ φάσμα πεδίων, όπως το Δίκαιο, η Οικονομία, η Φιλοσοφία και η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, οι διεθνείς σχέσεις και η θεωρία των θεσμών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμβολή του στη διεπιστημονική συνεργασία Οικονομικής και Νομικής, που οδήγησε στην πρώτη εμφάνιση της Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου στη χώρα μας.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του διακεκριμένου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη, καθώς και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ο Πέτρος Γέμτος προσέφερε ανεκτίμητο έργο στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο και στην Ανώτατη Παιδεία της χώρας.

Σε ένδειξη τριήμερου πένθους, η σημαία στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών κυμάτιζε μεσίστια.

Πηγή: esos.gr