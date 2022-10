Προκαλεί στη Λιβύη η Τουρκία: Αρνήθηκε επιθεώρηση πλοίου από την «IRINI»

Η ευρωπαϊκή δύναμη διατήρησης του εμπάργκο όπλων στην Λιβύη – Επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ (IRINI), συνεχίζει να περιπολεί στην περιοχή, με την Τουρκία να προκαλεί εκ νέου.

του Χρήστου Μαζανίτη

Από την περίοδο που η Λιβύη βρέθηκε στον κυκλώνα του εμφυλίου, η Τουρκία έσπευσε όχι μόνο να πάρει θέσει αλλά και στείλει στρατεύματα, με ανταλλάγματα τον πλούτο της χώρας.

Προσέφερε στρατιωτική υποστήριξη στο πρώην καθεστώς Σάρατζ κι ως αντάλλαγμα πήρε το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Έδωσε στήριξη στον προσωρινό πρωθυπουργό της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης, Ντμπέιμπα και πήρε ένα χαρτί για παραχώρηση εκμετάλλευσης του πλούτου της ΑΟΖ της Λιβύης.

Από την πρώτη στιγμή, η Τουρκία έσπασε το εμπάργκο όπλων παρά την Επιχείρηση Ειρήνη «IRINI» της ΕΕ στο Λιβυκό πέλαγος.

Την 1η Οκτωβρίου , η Επιχείρηση EUNAVFOR MED IRINI πραγματοποίησε την τελετή για την αλλαγή του Διοικητή Δυνάμεων στην φρεγάτα (Φ/Γ) ΑΙΓΑΙΟΝ , υπό την προεδρία του Διοικητή Επιχείρησης Αντιναύαρχο Stefano Turchetto.

Ο διοικητής – Αντιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Στυλιανός Δημόπουλος ανέλαβε την Αρχή Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης που επιχειρεί στην Κεντρική Μεσόγειο από τον Ιταλό Αντιναύαρχο Fabrizio Rutteri . Ο Διοικητής Δύναμης έχει τακτικό έλεγχο πλοίων, αεροσκαφών και υλικοτεχνικών εγκαταστάσεων στην περιοχή των επιχειρήσεων. Την ίδια μέρα, το ιταλικό πλοίο ITS Libeccio αντικαταστάθηκε από το Ελληνικό πλοίο HS Aegean – Φ/Γ ΑΙΓΑΙΟΝ ως ναυαρχίδα της Ναυτικής Δύναμης.

Χθες, όπως ενημέρωσε με επίσημη δημοσίευση στο Twitter η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗ», η Τουρκία απέρριψε προκλητικά αίτημα συναίνεσης του κράτους σημαίας από την IRINI για επιθεώρηση της MV MATILDE A σύμφωνα με το ΑΣΑΗΕ 2292 σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί όλα τα μέλη του ΟΗΕ να συνεργαστούν με τις επιθεωρήσεις», σημείωσε η Επιχείρηση.

Today #Turkey 🇹🇷 denied a flag state consent request from #IRINI 🇪🇺 to inspect MV MATILDE A in accordance with #UNSCR 2292 on the #ArmsEmbargo on #Libya 🇱🇾. @UN Security Council calls upon all UN 🇺🇳 members to cooperate with inspections.#EUNAVFORMED@eu_eeas

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) October 10, 2022