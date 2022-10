ΕΕ-Επιχείρηση «Irini»: Η Τουρκία αρνήθηκε να συναινέσει σε επιθεώρηση πλοίου με βάση ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ

Η Τουρκία αρνήθηκε να συναινέσει σε αίτημα της Επιχείρησης «Ιrini» (Ειρήνη) για επιθεώρηση πλοίου, σύμφωνα με το ψήφισμα 2292 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε tweet του λογαριασμού της Επιχείρησης «Irini», «σήμερα η Τουρκία απέρριψε αίτημα συναίνεσης του κράτους σημαίας από την επιχείρηση “Irini” για επιθεώρηση του πλοίου MATILDE A, σύμφωνα με το ψήφισμα 2292 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί όλα τα μέλη του ΟΗΕ να συνεργαστούν με τις επιθεωρήσεις».

Today #Turkey 🇹🇷 denied a flag state consent request from #IRINI 🇪🇺 to inspect MV MATILDE A in accordance with #UNSCR 2292 on the #ArmsEmbargo on #Libya 🇱🇾. @UN Security Council calls upon all UN 🇺🇳 members to cooperate with inspections.#EUNAVFORMED@eu_eeas

