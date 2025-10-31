Πλεύρης: Έχουμε τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη

«Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προανήγγειλε αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΜΚΟ. Για τη συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό ο υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι «η συνεργασία γίνεται σε δυο επίπεδα, σε ένα που δεν πάει καλά όπως είναι η επιστροφές μεταναστών καθώς η Τουρκία από το Μάρτιο του 2020 δεν τηρεί τη δέσμευση της κοινής δήλωσης να δέχεται πίσω μετανάστες. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που πάει καλά που έχει να κάνει με τη συνεργασία στο κομμάτι των ροών, καθώς είμαστε 50% κάτω με πέρσι». Και πρόσθεσε «πέρσι είχαμε 6.500 ροές στα θαλάσσια σύνορα μας ενώ τώρα ακόμα είναι στις 2.100».

Στη συνέχεια είπε για την Ελλάδα και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τα δεξιά για το μεταναστευτικό «το πρόβλημα του μεταναστευτικού δεν θα λυθεί στην Ευρώπη αν η μία χώρα το μεταφέρει στην άλλη. Το θέμα είναι να πιέσουμε τις χώρες που λαμβάνουν πίσω. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει την σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική. Είναι η χώρα που έχει ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή, έχει αναστολή ασύλου και να μην πάω μακριά ο υφυπουργός Εξωτερικών της Αμερικής με αρμοδιότητα τη μετανάστευση αναφέρθηκε στο ελληνικό παράδειγμα και πως αυτό πρέπει να τηρηθεί στο ζήτημα των απελάσεων».

«Κάποιες ΜΚΟ θέλουν να χαράξουν πολιτική»

Σε ερώτηση για τις ΜΚΟ ο υπουργός Ασύλου είπε «είμαστε στο στάδιο ελέγχουν για τις ΜΚΟ. Το πλαίσιο στο νέο νομοσχέδιο θα αυστηροποιηθεί και τα δικαιώματα που έχουν οι ΜΚΟ θα τα αποκτήσουν και άλλοι φορείς. Υπάρχουν σημαντικοί φορείς που βοηθούν υπάρχουν και άλλες που νομίζουν ότι μπορεί να χαράσσουν πολιτική. Μέχρι το τέλος του χρόνου ότι είναι να γίνει με τις ΜΚΟ θα γίνουν. Υπάρχουν ΜΚΟ που κάνουν δουλειά, κοιτάμε αν τα λεφτά πιάνουν τόπο δηλαδή παρέχουν την υπηρεσία και δεύτερον αν έχουν πλαίσιο που πολύ πιο εύκολα να παίρνουν από το Υπουργείο ενώ μπορεί να τις πάρει και ένας τρίτος. Υπάρχουν ΜΚΟ που έχουν διαφορετική αντίληψη για το μεταναστευτικό και θέλουν να χαράξουν πολιτική».

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται από αριστερά είπε «πληρώνουμε ακόμα τη μεταναστευτική του ‘λιάζεστε’, πέρασαν 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα σε ένα χρόνο γιατί υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ μια λογική δώστε χαρτιά στον κόσμο δεν μένουν όλοι εδώ».

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη ΝΔ»

Τέλος, για τις φήμες για εσωτερική διαμάχη μέσα στην κυβέρνηση και την απουσία του υπουργού Αμύνης από την ψηφοφορία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Πλεύρης ανέφερε: «Οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται από δηλώσεις αλλά από έργο. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε και πιστεύω το κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη πολιτών και να πάμε στα ποσοστά που μας έδωσαν τις μεγάλες νίκες θα πρέπει να λύνουμε προβλήματα πολιτών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη ΝΔ. Ο κ. Δένδιας υπέγραψε την τροπολογία, και δεσμεύτηκε, την υποστηρίζει στην πράξη. Τώρα η μη παρουσία του στη Βουλή είναι ο τρόπος που καθένας επιλέγει».