Παύλος Μαρινάκης: Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον Πρωθυπουργό

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφορικά με το χαρτί που έστειλε η Κομισιόν στην Ελλάδα δίνει διορία για κάποιους μήνες για το νέο σχέδιο για τις επιδοτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε στο Mega: «Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις επιδοτήσεις. Όλο αυτό είναι σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα action plan 54 σημείων που έχει υλοποιηθεί και εκκρεμεί μόνο μία ενέργεια, η νομοθέτηση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Και συνέχισε: «Το υπουργείο μας διαβεβαιώνει μετά και από τα χθεσινά δημοσιεύματα ότι σε πλήρη συνεννόηση με την Κομισιόν έχει δοθεί άλλος ένας μήνας για μία συγκεκριμένη ενέργεια πέραν δηλαδή της νομοθετικής για την διαχωρική αποτύπωση με δορυφόρο των χαρτών ΟΣΔΕ. Αυτό επειδή είναι μία τεχνικά δύσκολη διαδικασία ενώ ήταν να γίνει μέχρι 2 Οκτωβρίου θα γίνει μέχρι 2 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται αυτό νομοθετείται και η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠ στην ΑΑΔΕ και από εκεί και πέρα προχωράμε από 1/1/2026 με το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά στην ΑΑΔΕ».

Χαρακτήρισε ως «πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Για πολλά χρόνια δεν γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι. (…) Πριν καν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στις Αρχές, στη Δικαιοσύνη έχει κάνει εκατοντάδες διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει μπλοκάρει πολλά ΑΦΜ αλλά προφανώς αποδείχτηκε ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και πρόσθεσε: «Όπως μας πιστώνονται πάρα πολλές επιτυχίες, κυκλώματα τα οποία λειτουργούσαν εν κρυπτώ για δεκαετίες σε εφορίες, σε φυλακές, πολεοδομίες και παράνομες συνταγογραφήσεις, κυκλώματα λαθρεμπορίας καυσίμων όπως μας πιστώνονται όλα αυτά, στον ΟΠΕΚΕΠΕ αν και ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που μπλόκαρε πολλά ΑΦΜ έστειλε στην δικαιοσύνη 5.200 πρόσωπα όλα αυτά δεν ήταν αρκετά και το λέμε».

«Στην Εξεταστική θέλουμε να δούμε πως έφτασε ο όποιος παράνομος να παρανομεί. Τι έκανε η τοπική αυτοδιοίκηση; Πόσοι και ποιοι υπουργοί έκαναν διασταυρωτικούς ελέγχους;» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι μοτίβο της αντιπολίτευσης να καλεί για κάθε θέμα τον Πρωθυπουργό. Δεν έχουν καμία βάση στα δεδομένα της υπόθεσης. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν καλεί και τους προηγούμενους Πρωθυπουργούς; Η Εξεταστική δεν καταλήγει σε ποινικές ευθύνες, αλλά σε πολύ σοβαρά πορίσματα που θα οδηγήσουν στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τη μεταγραφή Λοβέρδου

Όσον αφορά τη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «ο κάθε εν δυνάμει υποψήφιος αν είναι κατάλληλος ή όχι θα το αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι του».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολλοί είναι εκείνοι που κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλλοίωση του «DNA» της Νέας Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι «η πολιτική που εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός είναι η πιο συνεπής στη ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ».

«Ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να χωρούσε στο ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του κυρίου Βενιζέλου, αλλά να θεωρεί ότι δεν χωράει σε ένα κόμμα που μιλά για χαμένα βαγόνια, που έχει υπογράψει πρόταση δυσπιστίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ πριν 10 χρόνια το ΠΑΣΟΚ μαζί με τη ΝΔ κράτησε την Ευρώπη στην Ελλάδα κόντρα στην κα Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε.