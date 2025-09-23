ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι 4 άξονες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών

Την τροπολογία για την ευμενέστερη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσίασαν η Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια του ΚΤΕ για τον τραπεζικό τομέα, ο Δ. Σπυράκος, γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους στο ΠΑΣΟΚ και ο Δημήτρης Αναστόπουλος, αν. γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους.

«Το ιδιωτικό χρέος είναι δίδυμος αδελφός της ακρίβειας, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και απειλώντας τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Με την πρότασή μας δίνεται ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν από την πίεση της αυθαιρεσίας και της αδιαλλαξίας τραπεζών, funds και servicers», ανέφεραν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η πρόταση περιλαμβάνει 4 άξονες:

1) Την προστασία δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, εισάγοντας μια δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου μεταξύ τραπεζών και οφειλετών, καθώς αναλαμβάνεται κατά τα δύο τρίτα από τον πιστωτή και κατά το ένα τρίτο από τον οφειλέτη. Με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, προβλέπεται αναδρομικός επανυπολογισμός των οφειλών με ευνοϊκότερη ισοτιμία και διασφαλίζεται ότι οι ρυθμίσεις καλύπτουν και συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί ή μετατραπεί σε ευρώ.

2) Την αναβάθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με την καθιέρωση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία και μία σειρά αλλαγών που θα διευκολύνουν την παραγωγή ρεαλιστικών προτάσεων. Ενισχύεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και καθιερώνεται η υποχρέωση αιτιολογημένης απόρριψης των προτάσεων των οφειλετών. Συγκροτούνται, ακόμα, Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών για τη διασφάλιση βιώσιμων ρυθμίσεων, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης υποχρεώσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.

3) Την υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης να τηρούν καταστήματα ή να συνεργάζονται με καταστήματα τραπεζών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, στα οποία θα μπορεί να απευθυνθεί ο οφειλέτης για να εξυπηρετηθεί για τα ζητήματα που συνδέονται με την οφειλή του, και την συνακόλουθη υποχρέωσή τους να τηρούν αρχείο με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, να παρέχουν αναλυτική ενημέρωση για το ιστορικό της οφειλής αλλά και των προτάσεων ρύθμισης. Αντιμετωπίζονται καταχρηστικές και αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

4) Τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές με την κατάργηση καταχρηστικών και αδιαφανών χρεώσεων σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Διασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών στις τραπεζικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα των υπέρογκων χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές σε καταστήματα, έτσι ώστε να πληρώνουν στο κατάστημα το ίδιο ποσό με τις διαδικτυακές συναλλαγές, προσαυξημένο μόνο με το πραγματικό κόστος εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, τέλος, πρέπει να εξηγούν για κάθε χρέωση αν πρόκειται για πραγματικό λειτουργικό κόστος ή αμοιβή υπηρεσίας, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα και το εύλογο ύψος.

Η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι η τεκμηριωμένη αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ δεν πέφτει στο κενό, αλλά αφήνει συγκεκριμένο αποτύπωμα, πχ οι μειώσεις σε χρεώσεις των τραπεζών. Πρόσθεσε πως με τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ ακυρώνει την επιχειρηματολογία ότι δεν έχει θέσεις και κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή.

«Οι προτάσεις μας έχουν στραμμένο το βλέμμα στις ανάγκες των πολιτών, όχι των κερδοσκόπων. Δίνουν κοινωνικά δίκαιες και βιώσιμες λύσεις, εκεί που η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, καθώς πέραν των άλλων δεν διαθέτει την πολιτική βούληση», τόνισαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως είπαν, είναι ευθύνη του κράτους να ασκήσει τον παρεμβατικό και ελεγκτικό του ρόλο για να αντιμετωπιστεί η απληστία των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης εις βάρος των δανειοληπτών.

«Μετά την παρουσίαση της “Μαύρης Βίβλου” της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει το δικό του διαφορετικό σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας των πολιτών και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις τραπεζικές συναλλαγές», κατέληξαν.