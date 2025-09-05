ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε» – LIVE η συνέντευξη Τύπου

ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε» – LIVE η συνέντευξη Τύπου

Παρακολουθήστε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ– ΚΙΝΑΛ για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και τα πεπραγμένα της στον τομέα της Δημοκρατίας και των Θεσμών.

Δείτε το βίντεο:

12:55 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

