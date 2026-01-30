Παπαστεργίου: Το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της «Βιολάντα»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αποκάλυψε την προσωπική του σύνδεση με το εργοστάσιο «Βιολάντα», καθώς το 2007 ασχολήθηκε με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης.
  • Οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους της Πυροσβεστικής και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  • Ο κ. Παπαστεργίου έκανε κάλεσμα σε στήριξη προς τις οικογένειες των θυμάτων και σε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου

Πέντε ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, o υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με ανάρτησή του στα social media, συνδυάζει την προσωπική του σύνδεση με τη μονάδα, μέσω των μηχανολογικών μελετών του παρελθόντος και συγκεκριμένα το 2007, με την βαθιά συγκίνηση για τα θύματα και την αποφασιστικότητα να αποδοθούν ευθύνες.

Ο κ. Παπαστεργίου έκανε κάλεσμα σε στήριξη προς τις οικογένειες και σε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία.

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην Βιολάντα και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης.

Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί», αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

10:35 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

