Πάνος Σκουρλέτης: Τη βραδιά της ήττας του 2019 ο Αλέξης είχε βάλει μπρος ένα σχέδιο διεύρυνσης – Ήταν μία πολιτική σούπερ μάρκετ

Στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», το οποίο όπως είπε έχει ξεκινήσει να διαβάζει και κάνει «εντατικές προσπάθειες να το ολοκληρώσει» αναφέρει το στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Πάνος Σκουρλέτης.

Εξήγησε ότι δεν διαβάζει τα κεφάλαια με τη σειρά αλλά τα ανατρέχει «με βάση και τις μνήμες και τα βιώματα». Ο Πάνος Σκουρλέτης είπε στην ΕΡΤ ότι «όλο το βιβλίο έχει μια αξία, διότι πρόκειται για μια αυτοβιογραφική κατάθεση του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Από εκεί και έπειτα υπάρχει μια αφήγηση».

Ο κ. Σκουρλέτης εξέφρασε την επιθυμία πριν την έκδοση του βιβλίου να είχε γίνει «με επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος, μία συζήτηση για όλα αυτά τα πράγματα συντεταγμένα μέσα στο κόμμα μας». Όπως είπε το 2019 θα έπρεπε να γίνει μία επιλογή που πολλοί μέσα στο κόμμα είχαν υποστηρίξει και ήταν να υπάρξει ένα συνέδριο και να γίνει ένας απολογισμός.

«Δεν έγινε αυτή η επιλογή. Το συνέδριο έγινε το 2022, πολύ αργότερα και μάλιστα χωρίς πάλι το αντικείμενό του να είναι ακριβώς ένας ουσιαστικός απολογισμός και για την κυβερνητική εμπειρία και για τα όσα ακολούθησαν. Ένας απολογισμός για μια κορυφαία στιγμή για τη χώρα και για την Αριστερά, την ευρωπαϊκή Αριστερά, την παγκόσμια Αριστερά. Το “Πρώτη φορά Αριστερά” δεν είναι ένα γεγονός σύνηθες», ανέφερε αρχικά.

«Ήταν μια εξαίρεση σε έναν κόσμο που είχε διαφορετικούς συσχετισμούς. Χτυπήθηκε αυτή η επιλογή που έγινε. Συνάντησε απέναντί της η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρτερου αρνητικούς συσχετισμούς, ηττήθηκε πολιτικά. Μέσα από την διαπραγμάτευση οδηγηθήκαμε σ’ έναν επώδυνο συμβιβασμό. Υλοποιήσαμε μια μνημονιακή πολιτική ηπιότερη», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Σκουρλέτη «η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας» κάνει λόγο για μία ήττα που μεταφράστηκε σε κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια, ωστόσο όπως ανέφερε ο ίδιος «το δάνειο που πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 86 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 35,9 ήταν για χρεολύσια. Δηλαδή προηγούμενο χρέος των προηγούμενων κυβερνήσεων που έλεγε και έπρεπε να αποπληρωθεί, 17,8 ήτανε για τόκους. Για τις τράπεζες Χρησιμοποιήθηκαν 5 δισεκατομμύρια από τα 20 τα οποία είχαν προϋπολογιστεί. Αυτό μας κάνει συν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που ήταν 7,3. Από αυτά τα 3,1 ήταν παλαιότερες, δηλαδή ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας μας κάνει 66 δισεκατομμύρια που σας είπα ότι τα περισσότερα δεν αφορούσαν μια επιβάρυνση της χώρας που αφορούσε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό και τα μέτρα που πάρθηκαν, αν κανείς τα δει ποσοτικοποιημένα, το 87% των μέτρων πάρθηκαν με το 1ο και 2ο μνημόνιο. Διαχειριστήκαμε τη χρεοκοπία της χώρας για την οποία η Αριστερά δεν ήταν υπεύθυνη. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μια αφαίρεση και να θεωρήσει ότι η ιστορία της Ελλάδας ξεκινάει από το 2015».

Ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε ότι ο «Αλέξης Τσίπρας, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος με το περιεχόμενο ή όχι με τις επισημάνσεις του τολμάει και καταθέτει μια αυτοκριτική, μία κριτική προσέγγιση. Οι υπόλοιποι, αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, δεν το έχουν κάνει. Δεν έχω ακούσει τη Νέα Δημοκρατία να λέει σ’ ένα συνέδριο της: “εμείς υπηρετήσαμε ένα μοντέλο επί 40 χρόνια μαζί με το ΠΑΣΟΚ, διαδεχόμενος ο ένας τον άλλον και κάναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες που μας χρεοκόπησαν με τριπλάσιο κόστος. Κάναμε το μετρό τρεις φορές παραπάνω απ’ ότι το έκανε η Ισπανία».

Στην εκπομπή διαβάστηκε ένα απόσπασμα του βιβλίου «Ιθάκη» που αναφερόταν στον Πάνο Σκουρλέτη: «Ο κ. Σκουρλέτης είχε από καιρό επικρίνει τις επιλογές του οικονομικού επιτελείου και τους συμβιβασμούς που είχαν γίνει από την κυβέρνηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να ρυθμίσουμε το χρέος και να εγγυηθούμε την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση ήταν αναγκαία για τη συνοχή και την καλύτερη λειτουργία της. Η τοποθέτησή του όμως στη θέση του γραμματέα του κόμματος αποδείχτηκε λαθεμένη επιλογή, αναφέρει, καθώς εξέπεμπε ένα εξόχως αντιφατικό μήνυμα που σε δεύτερη φάση θα μας στοίχιζε διεύρυνση στην κυβέρνηση, αναδίπλωση στο κόμμα».

«Εγώ μπορώ να συμφωνήσω, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία σε αυτή την επισήμανση του Αλέξη. Προφανώς υποπτεύομαι ότι η διαφωνία στα ζητήματα στην περίοδο της διαπραγμάτευσης και της άσκησης της οικονομικής πολιτικής έχει να κάνει με το κορυφαίο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων που ως υπουργός Ενέργειας χειρίστηκα στη δεύτερη κυβέρνηση μετά το Σεπτέμβριο του 2015», απάντησε ο κ. Σκουρλέτης και υπεραμύνθηκε των επιλογών του.

«Αυτή η περίοδος νομίζω ήταν μια από τις καλύτερες. Δηλαδή για παράδειγμα, εγώ είμαι υπερήφανος που επί της υπουργίας μου και ολοκληρώθηκε με την υπουργία Σταθάκη, σώσαμε τον ΑΔΜΗΕ, τα δημόσια δίκτυα της μεταφοράς υψηλής τάσης της χώρας. Είμαι υπερήφανος το ότι απαγορεύσαμε να δοθεί το φιλέτο των υδροηλεκτρικών εργοστασίων τότε που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Έλεγα λοιπόν τότε ότι αυτό που πετύχαμε στη διαπραγμάτευση με τον επώδυνο συμβιβασμό στο πλαίσιο μιας ήττας, εγώ δεν αρνούμαι ότι ηττηθήκαμε πολιτικά, μας έδινε τη δυνατότητα όποιες χαραμάδες έχουμε να τις εκμεταλλευτούμε. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια διαφωνία σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Εγώ ήμουν εντελώς προσηλωμένος, όχι σε μια προσωπική ατζέντα, σε αυτά που είπαμε στον ελληνικό λαό τον Σεπτέμβριο του 2015, ότι μειώσαμε τον κατάλογο του ΤΑΙΠΕΔ».

«Την περίοδο της διαπραγμάτευσης είχε επικρατήσει για μεγάλο διάστημα “το σύνδρομο της Στοκχόλμης”»

Σε ερώτηση αν ήταν συλλογικές οι αποφάσεις του κόμματος τότε, ο κ. Σκουρλέτης απάντησε: «Άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Δεν ταυτίζεται και δεν πρέπει να ταυτίζουμε αυτά. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει έναν πολύ στιβαρό τρόπο λειτουργίας, αποτελεσματικό. Πρέπει όμως να έχει σχέδιο και να ιεραρχεί. Και εδώ είχα διαφωνήσει ότι στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης δεν έβλεπα να έχουμε ιεραρχήσει τι θα έπρεπε να είναι, ποιες θα έπρεπε να ήταν οι κόκκινες γραμμές μας έναντι της τρόικας, που θα έπρεπε να πούμε ότι το χάσαμε, που θα έπρεπε να συμβιβαστούμε. Έβλεπα ότι υπήρχε σε πολλούς από τους συναδέλφους μου και ήταν ένα πνεύμα το οποίο για μεγάλο διάστημα επικράτησε “Το σύνδρομο της Στοκχόλμης”. Θυμάμαι τότε είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και ανοιχτή συζήτηση στο ανοιχτό τότε συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε αν θα πρέπει να υιοθετήσουμε, όπως έλεγαν κάποιες φωνές, την πατρότητα του μνημονίου. Και βέβαια ήταν λάθος κάτι τέτοιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με υπονόμευση ή έχει να κάνει με διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι θεμιτές σε ένα δημοκρατικό κόμμα».

«Τη βραδιά της ήττας του 2019 ο Αλέξης είχε βάλει μπρος ένα σχέδιο μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ»

Αναφερόμενος στη βραδιά της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 στο Ζάππειο, ο κ. Σκουρλέτης αναφέρθηκε στο πως ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει για μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «ουρανοκατέβατο».

«Δηλαδή ποιο ήταν το ουρανοκατέβατο; Θυμάμαι τότε ότι είχε βγει στο Ζάππειο και είχε πει ότι το 32% που είχαμε πάρει ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κόμμα το οποίο είχε εφαρμόσει έστω και καταναγκαστικά με εξαναγκαστικό τρόπο ένα τρίτο μνημόνιο. Είχε πει ότι μεταφράζεται σε μια εντολή μετασχηματισμού. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κόσμος που μας είχε δώσει τότε 40% στη Β’ Πειραιά, στη Δυτική Αθήνα, ήθελε να δει ένα μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ και να προωθηθεί μια πολιτική κεντρώας στροφής του. Ουσιαστικά ο Αλέξης τότε είχε βάλει μπρος ένα σχέδιο μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ. Το ονόμασε διεύρυνση. Δεν ήταν διεύρυνση αυτό. Ήταν μια πολιτική σουπερμάρκετ, η οποία τελικά δοκιμάστηκε στις εκλογές του 2023 και φάνηκε μια αναποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στον Μητσοτάκη», υποστήριξε.

Ο κ. Σκουρλέτης ακόμα ανέφερε πως μιλάει ακόμα με τον Αλέξη Τσίπρα αν βρεθούν κάπου έξω αλλά είπε ότι δεν νομίζει να παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στο Θέατρο Παλλάς.

Ακόμα ανέφερε ότι το βιβλίο «φαίνεται ότι εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό ο οποίος έχει κάποια άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο σχεδιασμός εμένα δεν με βρίσκει, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα σύμφωνο».

«Για να ηττηθεί ο Μητσοτάκης που το θέλει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, πρέπει να αμφισβητείς την πολιτική του στον πυρήνα της. Δεν μπορείς να το κάνεις με πολιτικές μέσου όρου. Δεν μπορείς να τα έχεις με όλους καλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κεντρώα στροφή, έχει το σπέρμα μιας τέτοιας λογικής», προσέθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με κάποιες απόψεις που ήθελαν τα μέλη της «Ομπρέλας» να θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι καθηλωμένος σε ένα ποσοστό της τάξης του 10-15%, τόνισε «όλος ο κόσμος που διαμόρφωνε και συμμετείχε στην αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ τότε που την ονομάζαμε Ομπρέλα, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν τα μάλα στο να γίνει η κυβέρνηση το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου. Άρα γιατί να θέλουν να μην βρεθούν ξανά, έστω και για λόγους αυτοσυντήρησης. Οι ίδιοι θα θέλανε να πάμε όχι καλά, πολύ καλά για να εκλεγούν και βουλευτές».

Η επόμενη μέρα στη Νέα Αριστερά

Σχολιάζοντας την επόμενη μέρα στη Νέα Αριστερά και γενικότερα στον χώρο της Αριστεράς ανέφερε πως: «Η επόμενη μέρα θα μπει στις επόμενες εκλογές, νομίζω συνολικά για τον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι μια δύσκολη μέρα, διότι είμαστε αντιμέτωποι με μια διάχυτη αναξιοπιστία όλων των σχημάτων που έχουν προκύψει. Πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Εμείς τουλάχιστον, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα σχήματα που προέρχονται από τον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε και συζητάμε με έναν συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μία ταυτότητα που να μπορεί να εμπνέει τους νέους ανθρώπους και τους αποκλεισμένους που σήμερα γίνονται ολοένα και περισσότεροι. Μας ενδιαφέρει να διαμορφώσουμε μια πολιτική πρόταση, η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας ριζοσπαστικής πρότασης».

«Έχουμε μάθει να προτάσσουμε τις πολιτικές και όχι τα πρόσωπα», προσέθεσε απαντώντας αν μία τέτοια ευρύτερη συνεργασία θα περιλάμβανε το ΜέΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα.

«Με όλους αυτούς που έχουμε διαφωνήσει, τους αγαπάμε, τον Αλέξη Τσίπρα πολύ περισσότερο. Με τον Αλέξη ήμασταν μαζί από τους πρώτους δύο μήνες που βγήκε στην προεδρία του κόμματος», προσέθεσε.

«Με βάση αυτά τα οποία έχει μέχρι τώρα διατυπώσει, νομίζω ότι δεν συγκλίνουμε», κατέληξε απαντώντας σε ερώτημα αν θα μπορούσε να συνεργαστεί ξανά πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα.