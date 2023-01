Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε να δοθεί το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε σχολείο της Γκάνας

Από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην πόλη Τέμα (Tema), ξεκίνησε τη δεύτερη επίσκεψή του στην Γκάνα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό σχολείο, το οποίο στηρίζεται από δωρεές Ελλήνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Γκάνα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με Έλληνες κατοίκους, Γκανέζους επιχειρηματίες και μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Σε δήλωσή του, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε συγκινημένος που επισκέπτεται πάλι το ελληνικό σχολείο, έπειτα από ένα χρόνο και δύο μήνες (Νοέμβριος 2021), και πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τις σημερινές εικόνες, ενώ δεσμεύτηκε να επιστρέψει χωρίς την ιδιότητα του υπουργού. Όπως αποτυπώνεται το πανηγυρικό κλίμα της επίσκεψης σε στιγμιότυπα που καταγράφονται σε βίντεο που ανήρτησε ο Νίκος Δένδιας στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά του σχολείου παίζουν ελληνική μουσική, λένε τα κάλαντα και τραγουδούν ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε την «πολύ σημαντική σημασία» του σχολείου του Αγίου Νικολάου για την ελληνική κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, αναγνώρισε την προσφορά του ιδρύματος «Τσάκος» και του ομίλου επιχειρήσεων Μυτιληναίου στον Άγιο Νικόλαο. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό στην Αφρική, που είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ήπειρος στον κόσμο, να υπάρχει μια καλή εκπαίδευση» επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε μια μικρή δωρεά που θα επιτρέψει στους νέους του σχολείου να φτιάξουν μια ομάδα μπάσκετ, ζητώντας να δοθεί στο γήπεδο το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ένα όνομα που ενώνει την Ελλάδα και την Αφρική, όπως υπογράμμισε. «Θα ήμουν πολύ περήφανος αν, όταν έρθω ξανά, σας δω να παίζετε σε αυτό το γήπεδο μπάσκετ, το όνομα του γηπέδου θα ήταν “Γιάννης Αντετοκούνμπο”» ανέφερε χαρακτηριστικά.

When I come again, I would be very proud to see you playing basketball on that court, named “#Giannis #Antetokounmpo” @Giannis_An34. A name that unites Greece with Africa! (statement following my visit to St. Nicholas’ Greek School in Tema, #Ghana). pic.twitter.com/rNXGSsGEtR

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 12, 2023