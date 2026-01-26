Ο επόμενος γύρος στο Μόναχο – Κρίσιμη Διεθνής Διάσκεψη για την Ασφάλεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να μην έκανε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Νταβός την περασμένη Τετάρτη εξαιτίας της κακοκαιρίας (που είχε ανησυχήσει πολύ το Μαξίμου) και της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., θα πάει όμως μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στις 13 Φεβρουαρίου στο Μόναχο, στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια που γίνεται εκεί κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το «παρών» στη Διάσκεψη θα δώσει και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αυτή η δεύτερη παρουσία του επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά το Νταβός αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με όλα τα ανοιχτά μέτωπα, αλλά και με την Ουκρανία.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως έως τότε πιθανόν να έχει ξεκαθαρίσει τοπίο όσον αφορά τη Γροιλανδία και ενδεχομένως να έχει βρεθεί και μια φόρμουλα για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στην ειρηνευτική διαδικασία για τη Γάζα, κάτι που θα οδηγούσε σε ένα πιο λειτουργικό κλίμα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους, χωρίς πάντως να αποκλείουν και νέες εντάσεις.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ταξιδέψει την επόμενη Παρασκευή στην Κροατία για να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, ενώ, μετά το Μόναχο, το επόμενο προ- γραμματισμένο ταξίδι του είναι στην Ινδία, όπου έχει προσκληθεί για να συμμετάσχει σε συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη.