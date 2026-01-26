Ο επόμενος γύρος στο Μόναχο – Κρίσιμη Διεθνής Διάσκεψη για την Ασφάλεια

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, θα μεταβεί στις 13 Φεβρουαρίου στο Μόναχο για τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια.
  • Στη Διάσκεψη αναμένεται να δώσει το «παρών» και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με την παρουσία του να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ανοιχτών μετώπων και της Ουκρανίας.
  • Πριν το Μόναχο, ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Κροατία για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, ενώ μετά το Μόναχο έχει προγραμματισμένο ταξίδι στην Ινδία για συνέδριο τεχνητής νοημοσύνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να μην έκανε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Νταβός την περασμένη Τετάρτη εξαιτίας της κακοκαιρίας (που είχε ανησυχήσει πολύ το Μαξίμου) και της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., θα πάει όμως μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στις 13 Φεβρουαρίου στο Μόναχο, στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ασφάλεια που γίνεται εκεί κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, το «παρών» στη Διάσκεψη θα δώσει και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αυτή η δεύτερη παρουσία του επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά το Νταβός αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με όλα τα ανοιχτά μέτωπα, αλλά και με την Ουκρανία.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως έως τότε πιθανόν να έχει ξεκαθαρίσει τοπίο όσον αφορά τη Γροιλανδία και ενδεχομένως να έχει βρεθεί και μια φόρμουλα για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στην ειρηνευτική διαδικασία για τη Γάζα, κάτι που θα οδηγούσε σε ένα πιο λειτουργικό κλίμα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους, χωρίς πάντως να αποκλείουν και νέες εντάσεις.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ταξιδέψει την επόμενη Παρασκευή στην Κροατία για να συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, ενώ, μετά το Μόναχο, το επόμενο προ- γραμματισμένο ταξίδι του είναι στην Ινδία, όπου έχει προσκληθεί για να συμμετάσχει σε συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη.

 

 

11:25 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: Δεν στέκεται ως υπουργός ο κ. Φλωρίδης – Η εσωστρέφεια δεν βοηθά το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έθεσε θέμα για τον υπουργό Δικαιοσύ...
Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων

Στη φονική φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας, ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στ...
Στην κόψη του ξυραφιού – Οι επιθετικές κινήσεις Τραμπ φέρνουν κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης

Στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο βήματα πίσω. Δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να...
Μαρινάκης για τη δολοφονία στη Γλυφάδα: Ολέθρια τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου με τις μαζικές αποφυλακίσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Meg...
