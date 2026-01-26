Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Προβλήματα με τις πτήσεις λόγω έντονης καταιγίδας – Δεν προσγειώθηκαν δύο αεροπλάνα

Μικροπροβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου προκάλεσαν οι έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η χαμηλή ορατότητα λόγω της έντονης βροχόπτωσης υποχρέωσε δύο αεροσκάφη να μην προσγειωθούν σήμερα το πρωί στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Πρόκειται για μια επιβατική πτήση που απογειώθηκε από την Αθήνα και επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί.

Η δεύτερη πτήση ήταν cargo και εκτελούνταν με μικρότερο αεροσκάφος, το οποίο επίσης δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και επέστρεψε στην Αθήνα.