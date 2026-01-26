Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Προβλήματα με τις πτήσεις λόγω έντονης καταιγίδας – Δεν προσγειώθηκαν δύο αεροπλάνα

Σύνοψη από το

  • Μικροπροβλήματα στις  πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου προκάλεσαν οι έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν το πρωί.
  • Η χαμηλή ορατότητα λόγω της έντονης βροχόπτωσης υποχρέωσε δύο αεροσκάφη να μην προσγειωθούν σήμερα το πρωί στο «Νίκος Καζαντζάκης».
  • Μια επιβατική πτήση από την Αθήνα και μία cargo επέστρεψαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν στο Ηράκλειο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Προβλήματα με τις πτήσεις λόγω έντονης καταιγίδας – Δεν προσγειώθηκαν δύο αεροπλάνα

Μικροπροβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου προκάλεσαν οι έντονες καταιγίδες που σημειώθηκαν το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η χαμηλή ορατότητα λόγω της έντονης βροχόπτωσης υποχρέωσε δύο αεροσκάφη να μην προσγειωθούν σήμερα το πρωί στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Πρόκειται για μια επιβατική πτήση που απογειώθηκε από την Αθήνα και επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί.

Η δεύτερη πτήση ήταν cargo και εκτελούνταν με μικρότερο αεροσκάφος, το οποίο επίσης δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και επέστρεψε στην Αθήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας

Ποια κίνηση στον αυχένα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για εγκεφαλικό – Τι να προσέχουμε

Αλλάζει η χρηματοοικονομική αγορά στα προϊόντα της και στη γλώσσα της-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά η τιμή του -Ποιοι είναι οι λόγοι εκτόξευσής του σύμφωνα με τους ειδι...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, βρέχει καταρρακτωδώς – Στείλτε βίντεο και φωτογραφίες στο enikos.gr

Αγριεύει ξανά ο καιρός και ήδη έχει αρχίσει να βρέχει καταρρακτωδώς στην Αττική. Αναγνώστρια τ...
10:50 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: «Ιπτάμενη» λαμαρίνα από ψυγείο χτύπησε γυναίκα – Φωτογραφίες

Τυχερή στάθηκε μια γυναίκα την Κυριακή, 26/01, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν «ιπτάμενη» λαμαρί...
10:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού,  σύμφωνα με τα τελευταί...
10:44 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ακτοπλοϊκά δρομολόγια: Αλλαγές και ακυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι