Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό – Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Επίθεση από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, καταγγέλλει ότι δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα. Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, έβαλε τρικλοποδιά στον δημοσιογράφο.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξανά ακουμπήσεις». Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και όταν έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος.

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» φέρεται να ήταν η απάντηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά. Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ. Σύμφωνα με το news247.gr, o Νίκος Παππάς έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα, ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο, και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.

Δείτε τη μήνυση: