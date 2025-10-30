Νίκος Παπανδρέου: Η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση για την ΕΟΝ προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ «θολά νερά»

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Παπανδρέου

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτική ούτε πατριωτική οργάνωση. Η ιδεολογία τους είναι ακραιφνώς ναζιστική, όπως προδίδεται από τα φληναφήματα και τις πομφόλυγές τους», τονίζει σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Αναφέρει επί του θέματος μεταξύ άλλων ότι «στη καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε κυνικά σε ανιστόρητους πολιτικούς συμψηφισμούς και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην Περιφέρεια, σαν να μην είναι πολιτικά ομόσταυλη της κυβέρνησης».

«Συμμερίζομαι τη δυσκολία του κυβερνητικού εκπροσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και ο πρωθυπουργός ήταν παρόντες στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτήκοοι, αυτόπτες και μάρτυρες αυτών των γεγονότων, τα οποία με τη σιωπή τους νομιμοποιούν», σχολιάζει.

Τονίζει ότι «η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ “θολά νερά”. Η εσωτερική πολιτική κρίση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, οι ανταγωνισμοί και οι προσωπικές πολιτικές έριδες βρίσκουν ως αλεξικέραυνο την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, το οποίο ενέχει σοβαρούς κινδύνους». Ο κ. Παπανδρέου αναφέρει ότι τους καλεί «να απέχουν δια των πράξεων αλλά και των παραλείψεών τους από την νομιμοποίηση ακραίων ιδεολογιών και μορφωμάτων και να αναλογιστούν την δική τους ιστορική και πολιτική ευθύνη».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
18:15 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Φεστιβάλ η Κατερίνα Σακελλαροπούλου – Μενδώνη: «Η παρουσία της προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό»

Την πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμ...
17:51 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπ...
17:27 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: Η κυβέρνηση πολιτεύεται με αντιπερισπασμούς

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Δημήτρης Νατσιός, κάνοντας λόγο για «απελπισία» και ...
16:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Εγκύκλιος για την ανάκληση ασύλου σε δικαιούχους που ταξιδεύουν πίσω στη χώρα τους

Κατόπιν εντολής του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η Υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς