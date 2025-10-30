Νέα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Φεστιβάλ η Κατερίνα Σακελλαροπούλου – Μενδώνη: «Η παρουσία της προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Λίνα Μενδώνη, Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Την πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, αποδέχτηκε η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, στο γραφείο της, την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 75 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.

Μενδώνη: «Η παρουσία της προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε τα εξής: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 75ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης την τελευταία εβδομάδα

«Αττικόν»: Σε λειτουργία το νέο υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

ΕΚΤ: Στην τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Πότε αρχίζει το πιλοτικό πρόγραμμα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;

Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση στο Alexa+ – Ποιες συσκευές Echo το υποστηρίζουν
περισσότερα
18:28 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νίκος Παπανδρέου: Η άρνηση της κυβέρνησης να πάρει καθαρή θέση για την ΕΟΝ προκαλεί ανησυχία, διότι φέρεται να αλιεύει ψήφους σε πολύ «θολά νερά»

«Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία βαυκαλίζεται και αυταπατάται. Δεν συνιστά ούτε εθνικοαπελευθερωτι...
17:51 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόνισε ο κυβερνητικός εκπ...
17:27 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νατσιός: Η κυβέρνηση πολιτεύεται με αντιπερισπασμούς

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Δημήτρης Νατσιός, κάνοντας λόγο για «απελπισία» και ...
16:45 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Εγκύκλιος για την ανάκληση ασύλου σε δικαιούχους που ταξιδεύουν πίσω στη χώρα τους

Κατόπιν εντολής του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, η Υπηρεσία Ασύλου εξέδωσε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς