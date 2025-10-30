Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι παρέλαβε λείψανα δύο ομήρων σε φέρετρα που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό – Θα κάνει ιατροδικαστική εξέταση για αναγνώριση

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι παρέλαβε λείψανα δύο ομήρων σε φέρετρα που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό – Θα κάνει ιατροδικαστική εξέταση για αναγνώριση

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό δύο φέρετρα με τα λείψανα δύο ομήρων που η Χαμάς είχε ενημερώσει ότι θα παρέδιδε στο Ισραήλ. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνθηκαν προς ένα σημείο παράδοσης στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και παρέλαβαν δύο φέρετρα, με τις σορούς δύο ομήρων.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι «ανακάλυψε» τα πτώματα δύο ομήρων, των οποίων τα ονόματα ανακοίνωσε τότε. Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση δεν διευκρίνισε, την Πέμπτη, την ταυτότητα των ομήρων που, όπως ισχυρίζεται, θα παραδώσει σήμερα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ερυθρός Σταυρός, δύο φέρετρα με νεκρούς ομήρους τέθηκαν υπό την επιμέλειά του και μεταφέρθηκαν προς τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι IDF.

Ο ισραηλινός στρατός θα επιθεωρήσει τα φέρετρα, θα τα καλύψει με ισραηλινές σημαίες και θα πραγματοποιήσει μια σύντομη τελετή υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Τα λείψανα θα μεταφερθούν στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.

