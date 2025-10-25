Νικήτας Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος

Ο Νικήτας Κακλαμάνης παραβρέθηκε στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος διατηρούσε και φιλικούς δεσμούς με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, έφτασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Όπως δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης: «Εγώ ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίον η λαϊκή ρήση “ουδείς αναντικατάστατος” δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι».