Νικήτας Κακλαμάνης για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος

Enikos Newsroom

πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης

Ο Νικήτας Κακλαμάνης παραβρέθηκε στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μητρόπολης Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος διατηρούσε και φιλικούς δεσμούς με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, έφτασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Μητρόπολη Αθηνών.

Όπως δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης: «Εγώ ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλο με τον δικό μου τρόπο. Έναν άνθρωπο για τον οποίον η λαϊκή ρήση “ουδείς αναντικατάστατος” δεν ισχύει. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε μοναδικός και γι’ αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι».

σορός, κηδεία, Διονύσης Σαββόπουλος

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλαγή ώρας απόψε: Τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο μας

One Health: Άνθρωποι, Ζώα και Περιβάλλον στο ίδιο οικοσύστημα κινδύνου

Πόθεν Έσχες 2025: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μετά την παράταση

Παπασταύρου για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου: « Η Ελλάδα ενισχύει τον ενεργειακό της ρ...

Η Microsoft προειδοποιεί: Αναβαθμίστε δωρεάν σε Windows 11 τώρα – Κινδυνεύετε από χάκερ

Η κλοπή του εγκεφάλου του Αϊνστάιν και η μυστική φύλαξή του για δεκαετίες
περισσότερα
07:36 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Συζητήσεις της Τουρκίας για άμεση προμήθεια Eurofighter από Κατάρ, Ομάν και Μ. Βρετανία

Με τις ΗΠΑ να ρίχνουν «πόρτα» στην Τουρκία για την προμήθεια F-35 και F-16 Viper, η Άγκυρα κιν...
23:44 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Σωκράτης Φάμελλος: «Πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας» – Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη φοιτητική στέγη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναδεικνύει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δ...
20:49 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η διαχρονική προσήλωση του Έθνους των Ελλήνων στις αρχές της Αντίστασης υπέρ της Ελευθερίας

Στην ομιλία του, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της 28 ης Οκτωβρίου 1940 που ορ...
18:25 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την λειψυδρία στην Αττική

Η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική, βρέθηκε στο επίκεντρο προπ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς