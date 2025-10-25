Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών η σορός του για το λαϊκό προσκύνημα

Το τελευταίο «αντίο» λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι από τον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων, καθώς και απλοί πολίτες, στον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό, τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον «Νιόνιο» όλη της Ελλάδας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης και θα παραμείνει εκεί για το κοινό μέχρι τις 12.00. Η κηδεία του θα τελεστεί στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Επιθυμία των συγγενών του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στην πόλη που γεννήθηκε, τη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος καλλιτέχνης έφυγε από την ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα και τις προσευχές όλης της χώρας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπηρέτησε με σεβασμό και ήθος για πάνω από έξι δεκαετίας τον κόσμο της τέχνης, και ξεχώρισε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για τον χαρακτήρα του, με πολλούς από τους συναδέλφους του να τονίζουν σε δηλώσεις τους μετά τον θάνατό του, ότι «έχασαν» τον δάσκαλό τους, τον άνθρωπο που χάραξε έναν φωτεινό δρόμο τον οποίο πολλοί περπάτησαν στη συνέχεια.

Στην ομιλία του κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2017, είχε αναφέρει: «Η μουσική των λέξεων με επισκέφθηκε πριν από τις λέξεις, τότε δεν άκουγα παρά φωνήματα, τη σημασία των οποίων κατάλαβα σιγά – σιγά αργότερα…

Ποτέ μου δεν έγραψα στίχους χωρίς μουσική, ούτε ξέρω πώς να το κάνω αυτό… Γράφω μουσική και στίχο σχεδόν ταυτόχρονα και μέσα μου προπορεύεται λιγάκι η μουσική και ο ρυθμός… Στη δουλειά μου, οι στίχοι και η μουσική είναι ένα. Και εάν υπάρχει ποίηση σε αυτά που κάνω, αυτά δεν βρίσκονται μόνο στα λόγια, αλλά στο τραγούδι, εν τω συνόλω…

Άκουγα εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής, μόνο που με τα χρόνια, ένας εσωτερικός θα έλεγα κρυφός, τεχνίτης τα σμίλευε, ένωνε τα διάφορα είδη δημιουργώντας ένα αμάγαλμα μια καινούργια μορφή. Ούτε εγώ ο ίδιος πια δεν ξέρω να ξεχωρίσω στα τραγούδια μου, ποιο είναι το λαϊκό στοιχείο, ποιο το ελαφρύ, ποιο το έντεχνο, ποιο το παλιό και πιο το νέο».

Η τελευταία στιγμή

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, στενός φίλος και συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, περιέγραψε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την τελευταία στιγμή του «Νιόνιου» όλων των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, εξομολογήθηκε πως: «Υπήρξε μια τελευταία αναλαμπή, που χαιρέτησε όσους ήταν στο δωμάτιο μέσα. Αλλά έχω μια συγκινητική ιστορία σε αυτό. Ο συνοδός του τα τελευταία χρόνια που τον βοηθούσε, του κρατούσε το βιβλίο για τα 100 χρόνια του Χατζιδάκι και στην παράγραφο που λέει “μια χώρα που μοιάζει με τη δική μας”, διάβασε αυτή τη σελίδα, διάβασε και τη δεύτερη, το έκλεισε, το έβαλε δίπλα στο κομοδίνο και μετά έκλεισε τα μάτια του.

Αυτή ήταν η τελευταία σκηνή του Διονύση, διαβάζοντας Χατζιδάκι, γιατί τον αγαπούσε υπερβολικά και έφυγε και με μια πικρία ουσιαστικά, που δεν γιορτάστηκαν τα 100 του χρόνια όπως θα έπρεπε!».

Επικήδειος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, θα εκφωνηθούν επτά επικήδειοι λόγοι από καλλιτέχνες, όπως η Δήμητρα Γαλάνη.

Επικήδειο, όμως, θα εκφωνήσει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που γνώριζε και εκτιμούσε τον σπουδαίο τραγουδοποιό.

Στην συλλυπητήρια ανάρτησή του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Δεν θέλω να το πιστέψω αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ. Με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει: “Δεν είμαι εδώ”. Οι άλλοι “χτύπααν τον αέρα”. Και να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια “θάλασσα πλατιά”…

Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης.

Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν. Και, ταυτόχρονα, να αλλάζει και ο ίδιος. Κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του.

Αυτήν την αυθεντικότητα αποπνέει και το τελευταίο βιβλίο του με θέμα την ίδια του τη ζωή. Ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών που τη διηγείται με την ίδια ζωντάνια, αλλά και ευθύτητα που είχαν τα λόγια και οι νότες του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι «τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε». Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα. Πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας.

Τον αποχαιρετώ με οδύνη με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του Άσπα και στους δύο τους γιούς, Κορνήλιο και Ρωμανό. Τη φυσική του συνέχεια αναλαμβάνουν τα εγγόνια του Διονύσης και Αντρέας. Και όλοι εμείς, τη διατήρηση της φωτεινής μνήμης του».

Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στην Αθήνα, λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., λόγω της τέλεσης της Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και εν συνεχεία ενταφιασμού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών του καλλιτέχνη Διονυσίου Σαββόπουλου θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στους παραπάνω δρόμους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.