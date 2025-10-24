Παναθηναϊκός: Το Σάββατο η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ – Δείτε εικόνες από την πρώτη προπόνηση του Ισπανού τεχνικού στο

Η «εποχή Ράφα Μπενίτεθ» ξεκίνησε κι επίσημα απ’ το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να «υποδέχεται» την αποστολή της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης» και να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με το «τριφύλλι».

Ο 65χρονος τεχνικός είδε μαζί με το Γιάννη Αλαφούζο τον αγώνα του «τριφυλλιού» με τη Φέγενορντ το βράδυ της Πέμπτης (23/10), ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Παρασκευής (24/10) και στις 12:00 του Σαββάτου (25/10) θα παρουσιαστεί απ’ τον Παναθηναϊκό στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης».

Η δε παρουσίασή του θα γίνει απ’ τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος είχε να «παρουσιάσει» νέο τεχνικό απ’ τον Δεκέμβριο του 2016 (τον Μαρίνο Ουζουνίδη), αλλά ήθελε να δείξει την απόλυτη στήριξή του στην επιλογή που έκανε στο πρόσωπο του Ράφα Μπενίτεθ, ως του μεγαλύτερου ονόματος προπονητή που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά και με το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ για νέο τεχνικό (4 εκατ. ευρώ).

Αγωνιστικά ο Ισπανός τεχνικός έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) στο «Γ. Καλαφάτης» μαζί με το επιτελείο του που απαρτίζεται από τους Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (βοηθός), Πάκο Μορένο (βοηθός και προπονητής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα (προπονητής τερματοφυλάκων), Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής).

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού», ενώ πριν την έναρξη της προπόνησης έκανε την πρώτη του ομιλία, εξηγώντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς που θέλει να εφαρμόσει. Μίλησε με όλους τους παίκτες και είχε και τετ-α-τετ ακόμα και με τους «κομμένους», δηλαδή τον Τόνι Βιλένα και τον Φίλιπ Μαξ.

Στην προπόνηση οι «πράσινοι» χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στη Φέγενορντ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν προθέρμανση και στη συνέχεια ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα προπονήθηκε κανονικά ο Σάντσες, που ξεπέρασε τον μυϊκό τραυματισμό του στο δικέφαλο μηριαίο μυ.

Αντίθετα ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος.

