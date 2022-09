Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα σας σώσουν τα όπλα από ΗΠΑ και Ευρώπη

Επιμένει στην προκλητική ρητορική η Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξαπολύει νέες απειλές κατά της χώρας μας.

Σε ομιλία που απηύθυνε στην έδρα του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως “πιστεύετε ότι η υποστήριξη από την Αμερική και την Ευρώπη θα σας σώσει; Δεν θα σας σώσει”.

“Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουν να κάνουν αυτοί που προκάλεσαν την Ελλάδα να μας επιτεθεί. Δεν παραβλέπουμε αυτά τα βρώμικα σενάρια”, είπε ο Ερντογάν και πρόσθεσε πως “τα όπλα που συσσωρεύτηκαν στη Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς. Γιατί η δύναμή μας είναι πολύ πιο πέρα. Θα θέλαμε όμως να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτό σημαίνει μυστική κατοχή για την εν λόγω χώρα”.

We know very well intentions of those who provoked Greece, Turkish President Erdogan says, adding: ‘Weapons piled up in Western Thrace mean nothing to us’

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 27, 2022