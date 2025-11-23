ΝΔ: Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές – Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Εύη Κατσώλη

πολιτική

ΝΔ Νέα Δημοκρατία γραφεία

Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με το κόμμα, 122.546 ενεργά μέλη της παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο τακτικό συνέδριό της.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την κεντρική εφορευτική επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την γραμματεία οργανωτικού του κόμματος.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ενώ τις ίδιες ώρες διεξάγεται και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται πως η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων και συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες.

