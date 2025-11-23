Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε συνομήλικους για να τους ληστέψουν

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ληστεία ανήλικοι

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ληστείας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι και ακόμη ένας που αναζητείται, χθες το βράδυ, σε πάρκο στην Πυλαία, πλησίασαν παρέα ανηλίκων, ζητώντας τους απειλητικά χρήματα και όταν οι τελευταίοι αρνήθηκαν, επιτέθηκαν σε δύο από αυτούς και τους προκάλεσαν σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα ένας εκ των παθόντων να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσα...
01:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό ένα κοριτσάκι δύο ετών ύστερα από ξαφνική αδιαθεσία – «Έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδ...
00:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βάρκιζα: Νέα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στην Λεωφόρο Ποσειδώνος – Τέσσερις τραυματίες, δύο εξ αυτών στο νοσοκομείο

Μια νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στη Βάρκιζα, δημιουργώντας αναστ...
23:14 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ οι αγρότες – Μπλόκα από τις 30 Νοεμβρίου, κινητοποιήσεις σε λιμάνια, τελωνεία, αεροδρόμια

Την σκληρή γραμμή κατά της κυβέρνησης επέλεξαν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν κλιμάκωση των ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα