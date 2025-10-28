Νατσιός για 28η Οκτωβρίου: «Όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες, είναι ανίκητοι»

«28 Οκτωβρίου 1940, η μεγάλη, η θαυμάσια ελληνική ώρα. Την ημέρα εκείνη δείξαμε, όπως την ημέρα της Σαλαμίνας, όπως την ημέρα του τελευταίου Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη, όπως την ημέρα της 25ης Μαρτίου, δείξαμε εμείς οι Έλληνες ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ποιοι είμαστε. Δείξαμε την εθνική μας ταυτότητα και πήραμε άριστα. “Έλληνας ομοφρονέοντας, χαλεπούς είναι περιγύγνεσθαι”, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, “όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες, είναι ανίκητοι”. Εκείνη την ημέρα, δια στόματος του Ιωάννου Μεταξά, ο ελληνισμός είπε “όχι”», δήλωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Γιορτάζουμε το “όχι”, γιατί αν γιορτάζαμε τα “ναι”, θα είχαμε κάθε μέρα γιορτή. Και αναφέρομαι στην εξωτερική μας αποτυχημένη πολιτική και στο εσωτερικό της χώρας με τη σήψη και τη διαφθορά που υπάρχει. Καμαρώσαμε σήμερα, γεμίσαμε ελπίδα, γεμίσαμε υπερηφάνεια, βλέποντας τα νιάτα της πατρίδας, το ποτάμι της ζωής, τον ελληνικό στρατό, ο οποίος είναι έτοιμος και πάλι να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

«Τα νιάτα της πατρίδας, αν το καλέσει η πατρίδα, δεν θα κρυφτούν στα υπόγεια, όπως γράφουν τα σχολικά βιβλία, αλλά θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εχθρό και επίβουλο. Και στους άσπονδους φίλους από Ανατολή και Δύση, ας θυμηθούμε τους στίχους του τραγουδιού της Σοφίας Βέμπο, που έλεγε “Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου”, και ό,τι ας λένε οι εχθροί σου, θα τους γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια κατά το ωραίο τραγουδάκι της. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, ζήτω το αθάνατο έπος του ’40», είπε ο κ. Νατσιός.