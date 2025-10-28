Νατσιός για 28η Οκτωβρίου: «Όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες, είναι ανίκητοι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Δημήτρης Νατσιός, 28η Οκτωβρίου, Παρέλαση, Θεσσαλονίκη

«28 Οκτωβρίου 1940, η μεγάλη, η θαυμάσια ελληνική ώρα. Την ημέρα εκείνη δείξαμε, όπως την ημέρα της Σαλαμίνας, όπως την ημέρα του τελευταίου Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη, όπως την ημέρα της 25ης Μαρτίου, δείξαμε εμείς οι Έλληνες ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ποιοι είμαστε. Δείξαμε την εθνική μας ταυτότητα και πήραμε άριστα. “Έλληνας ομοφρονέοντας, χαλεπούς είναι περιγύγνεσθαι”, λέει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος, “όταν είναι ενωμένοι οι Έλληνες, είναι ανίκητοι”. Εκείνη την ημέρα, δια στόματος του Ιωάννου Μεταξά, ο ελληνισμός είπε “όχι”», δήλωσε ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

«Γιορτάζουμε το “όχι”, γιατί αν γιορτάζαμε τα “ναι”, θα είχαμε κάθε μέρα γιορτή. Και αναφέρομαι στην εξωτερική μας αποτυχημένη πολιτική και στο εσωτερικό της χώρας με τη σήψη και τη διαφθορά που υπάρχει. Καμαρώσαμε σήμερα, γεμίσαμε ελπίδα, γεμίσαμε υπερηφάνεια, βλέποντας τα νιάτα της πατρίδας, το ποτάμι της ζωής, τον ελληνικό στρατό, ο οποίος είναι έτοιμος και πάλι να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Νατσιός.

«Τα νιάτα της πατρίδας, αν το καλέσει η πατρίδα, δεν θα κρυφτούν στα υπόγεια, όπως γράφουν τα σχολικά βιβλία, αλλά θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε εχθρό και επίβουλο. Και στους άσπονδους φίλους από Ανατολή και Δύση, ας θυμηθούμε τους στίχους του τραγουδιού της Σοφίας Βέμπο, που έλεγε “Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου”, και ό,τι ας λένε οι εχθροί σου, θα τους γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια κατά το ωραίο τραγουδάκι της. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, ζήτω το αθάνατο έπος του ’40», είπε ο κ. Νατσιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Σούπερ μάρκετ: Τα παράδοξα της μείωσης τιμών και το φαινόμενο του «ασανσέρ»

Διαδοχική ασφάλιση: Τα 6 μυστικά που «ξεκλειδώνουν» γρήγορα τη σύνταξη

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 28 δευτερόλεπτα;

Τι να κάνετε αν το Windows PC σας «κρασάρει» – 6 λύσεις που μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε
περισσότερα
18:34 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Αγγελούδης: Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό

«Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό. Τα ...
17:50 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη-Πάλμας: «Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί εορτή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά όλων των ελεύθερων ανθρώπων»

«Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και συγκίνηση παρακολουθήσαμε την στρατιωτική παρέλαση για την επέτε...
17:35 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Τζιτζικώστας: «Τιμώντας την ιστορία και τους προγόνους μας, συνεχίζουμε με πίστη σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια Ευρώπη ενωμένη»

«Είδαμε και φέτος μια εξαιρετική παρέλαση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τιμούν καθημερινά τις...
16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς