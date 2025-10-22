Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.
Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη
