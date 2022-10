Μητσοτάκης: Ό,τι είχα να πω στον Ερντογάν, του το είπα κατά πρόσωπο

Η ένταση που επικράτησε στο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα και η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στα «πηγαδάκια» στη σημερινή άτυπη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της ΕΕ.

Μιλώντας σε Ευρωπαίους ηγέτες και παρουσία της προέδρου της Κομισιόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός καταγράφεται να τους περιγράφει την αντίδρασή του στους ισχυρισμούς του Τούρκου προέδρου.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ακούγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει «σηκώθηκα όρθιος και του είπα πως ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο».

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC

“Stood up and said to Erdogan…in your face” pic.twitter.com/FXTO27KenV

— Georg von Harrach (@georgvh) October 7, 2022