Συνέχισε τις προκλήσεις ο Ερντογάν μετά την απάντηση Μητσοτάκη: Επανέλαβε το «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά τη νύχτα»

Συνέχισε τις προκλήσεις ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ένταση που επικράτησε στο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών στην Πράγα.

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους ανέφερε: «Ένας κύριος (σ.σ. Μητσοτάκης) ενοχλήθηκε από την ομιλία μου και παρόλο που δεν αρμόζει στο πνεύμα του δείπνου, πήρε τον λόγο. Δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, ίσως από τον πρόεδρο. Κι εκεί μας απάντησε. Θεώρησε πως εμείς μιλήσαμε σκληρά. Αλλά δεν είναι έτσι. Ξέρετε, η πολιτική τους βασίζεται σε ψέματα, δεν υπάρχει εντιμότητα. Όταν λέμε να συναντηθούμε όλες οι παράκτιες χώρες, δεν έρχονται. Βάζουν πολλές χώρες ως ενδιάμεσους (σ.σ. ΗΠΑ). Από εδώ και στο εξής, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Ελλάδα».

Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος, απευθυνόμενος σε Έλληνα δημοσιογράφο επανέλαβε το «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά τη νύχτα». «Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Όποιος μας ενοχλεί, μας επιτίθεται εμείς θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Όπως εσείς καταλαβαίνετε, έτσι κι αυτοί έχουν καταλάβει σε τι αναφερόμαστε» είπε ο κ. Ερντογάν.

Erdogan on Russia-Ukraine conflict: – Our facilitation role in Ukraine-Russia conflict appreciated

– Despite challenges, opening grain corridor and swapping prisoners of war very important diplomatic successes

– Russian fertilisers to be dispatched to countries in dire need pic.twitter.com/8Z5eTMn45R — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022

Erdogan, after EPC meeting, on Greek provocations: – I delivered speech during meeting, Greek counterpart was uneasy with it

– He said we’re using harsh language although we did not

– Now, we've nothing to talk about with Greece, they’re expecting other countries to get involved pic.twitter.com/s1yI78jAFO — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2022