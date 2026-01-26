Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων

Στη φονική φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας, ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε: Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας».

«Είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία», πρόσθεσε και επεσήμανε:

«Σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα».