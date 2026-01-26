Μητσοτάκης για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο τραγικό δυστύχημα με τη φωτιά στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.
  • Η αναφορά του έγινε κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.
  • Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο

Στη φονική φωτιά στο εργοστάσιο της εταιρείας, ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε: Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας».

«Είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία», πρόσθεσε και επεσήμανε:

«Σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα».

