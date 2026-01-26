Τηλεθέαση (25/1): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Κυριακή;

Σύνοψη από το

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
  • Πρώτο τόσο στο γενικό κοινό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».
  • Η εκπομπή του ALPHA κατέγραψε 19,7% στο γενικό κοινό και 15,8% στο δυναμικό κοινό, εξασφαλίζοντας την πρωτιά.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτο τόσο στο γενικό κοινό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 19,7% και 15,8%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 19,7%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 13,7%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,5%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 7,3%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 4,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 15,8%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11,7%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 7,6%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 7,2%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 5,5%

11:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

