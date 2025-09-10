Μητσοτάκης από Χαϊδάρι: «Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027 που θα κριθούμε συνολικά για το έργο μας»

«Ραντεβού στις κάλπες στις εκλογές του 2027 που θα κριθούμε συνολικά για το έργο μας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών σε καφέ στο Χαϊδάρι.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στο Χαϊδάρι:

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Χαϊδάρι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί βλέπω μαζί μας πολλούς παλιούς φίλους. Μου θυμίζετε τα πρώτα μου βήματα στη Β΄ Αθηνών, όταν ξεκίνησα το 2004, νέος βουλευτής τότε. Σταθήκατε πάντα δίπλα μου και στέκεστε δίπλα μου και τώρα, όπως στέκεστε δίπλα στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία.

Βρέθηκα σήμερα στο Χαϊδάρι γιατί πριν έρθω να μοιραστώ λίγες σκέψεις μαζί σας επισκέφθηκα έναν συμπολίτη μας, δημότη σας, Xαϊδαριώτη, ο οποίος είναι ένας από τους πρώτους αποδέκτες της παράδοσης φαρμάκων κατ’ οίκον, την οποία αυτή η κυβέρνηση ξεκίνησε, επ’ ωφελεία συμπολιτών μας οι οποίοι ταλαιπωρούνταν στις ουρές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Τώρα, για πρώτη φορά, έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι τους.

Είναι κι αυτή μία από τις πολλές μικρές αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει, για να μπορούμε να κάνουμε τις ζωές των συμπολιτών μας, ειδικά αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, καλύτερη μέρα με τη μέρα.

Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι αφού θα βρισκόμουν στο Χαϊδάρι, να έρθω εδώ να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις.

Εξάλλου, βλέπετε ότι η πολιτική επικαιρότητα είναι εξαιρετικά πυκνή. Οι εξελίξεις τρέχουν. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μία πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Πριν από λίγο πληροφορήθηκα και εγώ επίσημα ότι ο αμερικανικός πολυεθνικός κολοσσός, η Chevron μαζί με τη HELLENiQ Energy κατέθεσε επίσημη αίτηση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση τεσσάρων οικοπέδων, δύο εκ των οποίων βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, για έρευνες υδρογονανθράκων, πρωτίστως φυσικού αερίου.

Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αύριο θα έχω την ευκαιρία να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη σε ευρωπαϊκή χώρα, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος χειρίζεται τα χαρτοφυλάκια ενέργειας, για να συζητήσουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αναβαθμίζουμε διαρκώς τον στρατηγικό, γεωπολιτικό, ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας.

Βρίσκομαι, όμως, σήμερα μαζί σας και λίγες μέρες μετά το Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου είχα την ευκαιρία, και στην ομιλία και στη συνέντευξη Τύπου, να περιγράψω την οικονομική μας πολιτική για τον επόμενο χρόνο. Να ανακοινώσω, ουσιαστικά, μια πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση η οποία έχει έναν κεντρικό σκοπό, φίλες και φίλοι: να στηρίξει τους συμπολίτες μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις μισθών που θα προκύψουν μέσα από γενναίες μειώσεις φόρων.

Γιατί είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό; Είμαστε σε θέση να μπορούμε σήμερα να επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης ακριβώς επειδή η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, επειδή μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε τα δημοσιονομικά περιθώρια για να μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία.

Επιμένω πολύ σε αυτό, φίλες και φίλοι, διότι σήμερα η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στην Ευρώπη. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες αναγκάζονται να αυξήσουν φόρους και να κόψουν δαπάνες. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να αυξάνουμε δαπάνες και να μειώνουμε φόρους. Και αυτό είναι το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής, την οποία ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια.

Προτεραιότητά μας, πρώτα και πάνω από όλα, είναι οι οικογένειες με παιδιά. Για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα και για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας με παιδιά, κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ σε αυτή την έκταση στην πατρίδα μας, κάτι πολύ απλό: όσο περισσότερα παιδιά έχετε, τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνετε.

Αυτό θα το δει ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος στη μισθοδοσία του από τον Ιανουάριο του 2026. Και οι αυξήσεις -νομίζω ότι είδατε και τα παραδείγματα από το Υπουργείο Οικονομικών- είναι πράγματι πολύ σημαντικές, ειδικά για τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παιδιά.

Κάνουμε και κάτι άλλο, όμως, το οποίο και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά, προς τα παιδιά τα οποία μπορεί να δουλεύουν εδώ σήμερα, στην καφετέρια ή στις καφετέριες στο Χαϊδάρι, τα παιδιά τα οποία προέρχονται από την τεχνική εκπαίδευση και μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Κάνουμε κάτι το οποίο κι αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα.

Πολύ απλά λέμε: μέχρι 25 ετών μηδέν φόρος εισοδήματος. Δουλεύεις και δεν πληρώνεις φόρο. Και από 25 μέχρι 30 ο φόρος εισοδήματος πέφτει από το 22% στο 9%, άρα πληρώνεις πολύ λιγότερο φόρο σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωνες πριν.

Είναι και αυτή μια έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς, η οποία πολλές φορές αισθάνεται -και μας το λένε κιόλας- προβληματισμένη, ανήσυχη. Σου λέει: «θα μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας;». Και τον ακούω αυτόν τον προβληματισμό.

Η κυβέρνησή μας ακούει την κοινωνία. Γι’ αυτό και προχωράμε σε αυτή την τολμηρή κίνηση στήριξης των νέων, στέλνοντάς τους και ένα μήνυμα ταυτόχρονα: όσο πιο νωρίς μπείτε στην αγορά εργασίας τόσο μεγαλύτερο όφελος θα έχετε, αν κάνετε αυτή την επιλογή.

Κάναμε, όμως, και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όπου πηγαίνω στην ελληνική περιφέρεια -νομίζω το διαπιστώνετε και εσείς- βλέπω γύρω μου μια περιφέρεια η οποία δοκιμάζεται, βλέπω χωριά τα οποία δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους, βλέπω κόσμο να φεύγει από τα χωριά και να πηγαίνει στις πόλεις.

Κάνουμε, λοιπόν, κάτι το οποίο κι αυτό είναι πολύ τολμηρό: για όλους τους οικισμούς, χωριά και κωμοπόλεις, κάτω των 1.500 ατόμων, μηδέν ΕΝΦΙΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για την πρώτη κατοικία.

Στηρίζουμε ταυτόχρονα και τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, με μείωση 30% του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, από το Καστελόριζο μέχρι τη Σαμοθράκη και από τους Λειψούς μέχρι τη Λήμνο. Κι αυτή είναι μια κίνηση την οποία μας της ζητούσαν τα ακριτικά νησιά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, διότι είχαμε πέντε νησιά σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε και βάλαμε όλα τα νησιά στην ίδια κατηγορία, για να μην υπάρχουν εσωτερικές αδικίες.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο θέλω να κρατήσετε, φίλες και φίλοι, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, όταν σας μίλησε και όταν σας μίλησα πριν από δύο χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, το εννοούμε και το κάνουμε πράξη.

Βήμα – βήμα στηρίζουμε τους Έλληνες πολίτες απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία. Και ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη δημόσια παιδεία, στη δημόσια υγεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, για να στεκόμαστε κοντά στον πολίτη. Ένα κράτος το οποίο νοιάζεται πραγματικά την κοινωνία και φροντίζει να βοηθάει τους πολίτες με όποιον τρόπο μπορεί και γίνεται συνέχεια πιο αποτελεσματικό.

Θέλω, τέλος, να θυμίσω ότι αύριο ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε, λοιπόν, καλή αρχή στα παιδιά τα οποία θα πάνε αύριο στο πρώτο τους μάθημα, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Και να σας θυμίσω ότι αυτή η σχολική χρονιά θα μας βρει με 430 σχολεία, σε πρώτη φάση, τα οποία θα έχουν σχεδόν πλήρως ανακατασκευαστεί από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»: καινούργιες τουαλέτες, βαψίματα, προσβάσιμα σχολεία για τους συμπολίτες μας, για τα παιδιά, για τους δασκάλους με αναπηρία, καινούργια γήπεδα φτιαγμένα σε προαύλιους χώρους. Και έχουμε εξασφαλίσει μία δέσμευση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 300 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, για να ξαναφτιάξουμε συνολικά στη χώρα 2.000 σχολεία. Για να μπορούν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δομές οι οποίες να είναι ποιοτικές, σύγχρονες, καθαρές και ασφαλείς.

Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω απλά να σας πω και πάλι ότι εμείς τις προεκλογικές δεσμεύσεις, τις οποίες σας είχα δώσει πριν από δύο χρόνια, όταν μας εμπιστευτήκατε να κυβερνήσουμε τον τόπο για δεύτερη φορά, τις τιμούμε και τις υλοποιούμε στο ακέραιο.

Δεν πρόκειται να ενδώσουμε στον πειρασμό να σας υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε πιέσεις να δαπανήσουμε χρήματα τα οποία δεν διαθέτουμε.

Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει τη δυνατότητα για το 2026 να κατανείμει στην κοινωνία περίπου 1,75 δισ. ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και ατελείωτα.

Γι’ αυτό και κάθε φορά που θα ακούτε από την αντιπολίτευση να σας υπόσχεται ακοστολόγητα μέτρα, θα πρέπει να αναρωτιέστε: αυτά τα οποία σας τάζουν και τα οποία θα έκαναν αν ήταν στη θέση μας, πώς άραγε μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν; Και πόσο γρήγορη μπορεί να είναι η επιστροφή από την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, σε μία κατάσταση την οποία θέλουμε για τα καλά να αφήσουμε πίσω μας;

Διότι δεν πάει και τόσος καιρός, φίλες και φίλοι, που η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, πριν από 10 χρόνια, όταν η Νέα Δημοκρατία, 14 Αυγούστου του 2015 ήταν, έβαλε πλάτη, στήριξε τη χώρα, υπέστη το κόστος του 3ου μνημονίου.

Εξαπάτησε μετά -θέλω να θυμίσω- ο κ. Τσίπρας τους πολιτικούς αρχηγούς, οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, για να εφαρμόσει τελικά ένα 3ο μνημόνιο το οποίο «τσάκισε» τη μεσαία τάξη στους φόρους και έκανε την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης.

Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αφήσαμε την περίοδο αυτή πίσω με πολλή προσπάθεια. Αλλά πρέπει να ξέρετε κάτι: αυτό το οποίο χτίζεται βήμα – βήμα, μπορεί υπό προϋποθέσεις να γκρεμιστεί γρήγορα.

Και σήμερα η Ελλάδα διαθέτει κάτι το οποίο πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν το διαθέτουν, και αυτή είναι η πολιτική σταθερότητα. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια μονοκομματική κυβέρνηση, με ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία υλοποιεί το πρόγραμμά της, ενισχύει τη χώρα, στηρίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, διαχειρίζεται διεθνείς κρίσεις, αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως η έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη, με τρόπο απολύτως αποτελεσματικό, διότι ουσιαστικά οι ροές στην Κρήτη με τις κινήσεις τις οποίες κάναμε πρακτικά μηδενίστηκαν.

Και αυτό το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας έχει αντανάκλαση και στην οικονομία και στην κοινωνία. Θα το διαφυλάξουμε, λοιπόν, ως κόρη οφθαλμού, θα τιμήσουμε την εντολή την οποία μας δώσατε και θα ξαναδώσουμε ραντεβού στις κάλπες -παρά τα όσα κάποιοι μπορεί να πιστεύουν- την άνοιξη του 2027, για να κριθούμε συνολικά για το έργο μας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη και καλή αρχή στα παιδιά μας και στους δασκάλους και τους καθηγητές που θα πάνε αύριο για πρώτη μέρα σχολείο.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.