Με τους αγρότες στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα σας, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς αστερίσκους

Με χαιρετισμό προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ξεκίνησε την ομιλία του στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος βρέθηκε σήμερα Σάββατο στον κόμβο της Νίκαιας στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Θεσσαλία, επικεφαλής αντιπροσωπείας του ΚΚΕ.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Κύριλλος Παπασταύρου και Ελένη Μπέλλου, μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ, η Μαρία Γαβαλά, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας, καθώς και οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης και Βασίλης Μεταξάς.

Εκ μέρους της Επιτροπής τον υποδέχθηκαν οι Γιώργος Καραΐσκος και Ρίζος Μαρούδας. Παίρνοντας τον λόγο, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ξεκαθάρισε εξαρχής τον λόγο της παρουσίας του:

«Νομίζω είναι περιττό να πω ότι βρισκόμαστε εδώ, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μαζί με μέλη του Πολιτικού Γραφείου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτές του Κόμματος από τη Θεσσαλία, για να στηρίξουμε και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Να το θεωρείτε δεδομένο».

Αμέσως μετά τόνισε ότι η στήριξη του ΚΚΕ δεν συνοδεύεται από υπεκφυγές σημειώνοντας πως «στηρίζουμε τον αγώνα σας, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς αστερίσκους. Στηρίζουμε τα αιτήματά σας, το δίκιο σας, στηρίζουμε τις μορφές πάλης που εσείς αποφασίζετε μέσα από συλλογικές διαδικασίες».

Περνώντας στην ουσία των προβλημάτων, στάθηκε στο κόστος παραγωγής, λέγοντας ότι «το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο σε όλα τα προϊόντα. Οι τιμές είναι εξευτελιστικές, δεν μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης στη γη του, δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να έχει ούτε καν αυτά που είχε στο παρελθόν».

Στη συνέχεια απέδωσε ευθέως τις ευθύνες στο ισχύον σύστημα και στις πολιτικές επιλογές:

«Για όλα αυτά φταίει αυτό το σύστημα, που είναι ο καπιταλισμός, φταίει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ. Φταίνε αυτοί που έχουν την εξουσία, που κυβερνούν αυτόν τον τόπο και μαραζώνουν τον Έλληνα αγρότη».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και στις ζωονόσους που έπληξαν τη Θεσσαλία, υπογράμμισε, ότι καταστράφηκε μεγάλη παραγωγή, ενώ μιλώντας για την προσπάθεια των αγροτών, τα επόμενα χρόνια είπε πως «προσπάθησαν να ανασυστήσουν το ζωικό κεφάλαιο και βρέθηκαν μετά με την πανώλη και την ευλογιά, χωρίς δυνατότητα εμβολιασμού».

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε στις πιέσεις και τις διώξεις που – όπως είπε – δέχονται οι αγρότες, λέγοντας ότι «δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση, επιβάλλοντας ταυτόχρονα και την καταστολή, ποινικές και δικαστικές διώξεις».

Ασκώντας κριτική στο λεγόμενο «παραγωγικό μοντέλο», επισήμανε πως «το παραγωγικό μοντέλο που αυτοί θέλουν, οδηγεί τον αγρότη να χρεώνεται στις τράπεζες για να πάρει ένα πρόγραμμα ή να αγοράσει ένα τρακτέρ, την ίδια ώρα που υπάρχουν εξευτελιστικές τιμές και δεν βγαίνει».

Η αναφορά στην ευλογιά: Να αναπληρωθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο με ευθύνη του ελληνικού κράτους

Στη συνέχεια ανέπτυξε τα βασικά αιτήματα που θέτει το ΚΚΕ στο πλευρό των μπλόκων:

«Για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, για αφορολόγητο πετρέλαιο, για κατάργηση του ΦΠΑ στα εφόδια, για πλαφόν στο ρεύμα, για εγγυημένες τιμές, για κούρεμα χρεών, για αναπλήρωση του εισοδήματος, για αποζημιώσεις στο 100% για φυσικές καταστροφές» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ευλογιάς, σημειώνοντας πως πρέπει «να αναπληρωθεί όλο το ζωικό κεφάλαιο με ευθύνη του ελληνικού κράτους και όχι από την τσέπη του αγρότη».

Παράλληλα ενημέρωσε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνοντας την ομιλία του, έθεσε το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο της πρότασης του ΚΚΕ: «Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η λύση. Χρειάζεται ένα άλλο κοινωνικό σύστημα, αυτό σάπισε.

Η διαφθορά του καπιταλισμού, η εκμετάλλευση, η βαρβαρότητα που υπάρχει σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτό το σύστημα, θα πρέπει να τελειώσουμε με αυτές τις κυβερνήσεις, με αυτή την εξουσία, την αστική καπιταλιστική εξουσία που εκμεταλλεύεται τον αγρότη, τον εργάτη, όλον τον ελληνικό λαό» είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε: «Να ανοίξουμε τον δρόμο με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, με παραγωγικό συνεταιρισμό για τον Έλληνα αγρότη, που να μπορεί να έχει και εγγυημένες τιμές, ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, και εγγυημένη κατανομή και διανομή του προϊόντος να μπορεί να αποδίδει. Και βεβαίως, να έχει από το κράτος στήριξη με γεωπόνους, με κτηνιάτρους, να έχει άλλα μέσα, υποδομές που είναι ευθύνη του κράτους να τις κάνει, όπως αρδευτικά έργα, όπως επαρχιακές ή και κεντρικές οδούς για να εξυπηρετείται ο Έλληνας αγρότης στην ύπαιθρο. Να υπάρχει δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, Παιδείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να μπορεί να μένει στο χωριό του, να φτιάχνει την οικογένεια του, να αναπτύσσει την παραγωγή εκεί και να ζει με αξιοπρέπεια τον 21ο αιώνα.».

Ολοκληρώνοντας, έστειλε μήνυμα συνέχισης και αντοχής:«Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ. Θα παλέψουμε για τη νίκη αυτού του αγώνα. Καλή δύναμη, καλή υγεία, κρατάτε γερά. Είμαστε στο πλευρό σας» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ