Με το «βλέμμα» στη ΔΕΘ: Το ερχόμενο Σάββατο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη – «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινώσει

Τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το ερχόμενο Σάββατο στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το 2026, με γνώμονα την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου συνεχίζονται πυρετωδώς, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου και την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κλειδώσει όλο το πλέγμα του πακέτου των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά την ατζέντα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα απασχολήσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ:

  • Τα θέματα της καθημερινότητας
  • Η μείωση των άμεσων φόρων που θα φανούν άμεσα στις τσέπες όλων των Ελλήνων, όπως αναφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου,
  • στοχεύσεις στη μεσαία τάξη και στην ενίσχυσή της και
  • η ενίσχυση της οικογένειας, το οποίο μάλιστα θα αποτελέσει κεντρικό σημείο στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη.

Σημειώνεται πως χθες, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός όλων των άλλων θεμάτων, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στην επίσημη ατζέντα, τέθηκε από τον κ. Μητσοτάκη και το ζήτημα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως για πρώτη σεζόν δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ενώ παράλληλα στάθηκε και στο γεγονός ότι μετά τα επιτυχημένα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας δεν έχει καταγραφεί, τουλάχιστον για την ώρα, κάποιο περιστατικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε και στην έναρξη της λειτουργίας των τεσσάρων μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, με τον πρωθυπουργό να κάνει λόγο για νίκη της λογικής απέναντι στην ιδεοληψία.

